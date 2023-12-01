慘了！勞動基金連3月虧損　10月獲利回吐752億、收益率跌至7.6%

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其中，新制勞退基金規模為4兆157億元，收益率7.47%；舊制勞退基金規模為1兆111億元，收益率8.44%；勞保基金規模為8,369億元，收益率8.56%；就保基金規模為1,651億元，收益率3.31%；勞職保基金規模為364億元，收益率1.24%；積欠工資墊償基金規模為165億元，收益率3.98%。
受衛生福利部委託管理的國民年金保險基金規模為4,981億元，收益率為8.97%；受農業部委託管理之農民退休基金規模為130億元，收益率為7.14%。
勞動基金運用局表示，10月份全球經濟面臨多重威脅，在全球各主要央行持續升息下，美國10年期公債殖利率飆破5%，企業借貸成本沉重，也影響民間終端消費能力，而中東國家地緣政治衝突爆發，造成國際油價格上漲，使原已備受挑戰的全球經濟前景，再度受到衝擊，全球股票及債券市場均呈現下跌走勢。但就長期投資績效來看，整體勞動基金近10年多平均收益率為4.63%，國保基金近10年多平均收益率為4.98%，長期投資績效穩健。
勞動基金運用局提到，整體而言，全球通貨膨脹仍居高不墜，在各主要央行延續高檔利率政策下，致使投資及消費均受到影響，然而隨著製造業庫存壓力逐步去化，全球貿易回溫，可望推升未來經濟復甦力道，台灣內需穩定且外銷回溫，預估2024年經濟成長率達3.15%，較原先預測的1.43%，增加1.72個百分點。勞動基金運用局將密切掌握全球政經情勢，在資產配置變動區間範圍內，積極辦理全球多元投資布局，以提升基金長期投資效益。