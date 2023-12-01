梁赫群認了靠孔劉海撈上千萬 葉欣眉換搭檔師父胡瓜反應曝光！
梁赫群搭檔葉欣眉主持年代新節目《百變智多星》今（1）日首次錄影。葉欣眉過去和綜藝大哥胡瓜一同主持《歡樂智多星》多年，無奈因迪士尼退出台灣電視，節目跟著收攤。這回再被找去主持益智節目，還同樣叫《智多星》，搭檔卻換人，葉欣眉坦言得知不是和胡瓜有一點錯愕，但胡瓜有特別傳訊鼓勵「妳有新節目很替妳開心這樣子」。而梁赫群打著「台灣孔劉」名義，代言、業配、尾牙接不停，這回還有新節目，認了海撈上千萬，他賺錢賺到合不攏嘴，相當感激男神孔劉。
記者黃盈容／台北報導
年代開新益智節目《百變智多星》找來葉欣眉、梁赫群主持，過去大家熟悉的《歡樂智多星》胡瓜、葉欣眉組合已走入歷史，胡瓜也特別傳訊鼓勵徒弟，葉欣眉透露，「他說很替我開心，因為上一個節目最後一集的時候，他真的很怕我會失業，怕我會窮困潦倒又跑去找他，所以他就說『妳有新節目很替妳開心這樣子』」。
她坦言當初得知不是和師父一起主持，有些錯愕，「但是我覺得跟不同的人搭會有不同的火花，因為瓜哥是一個支柱，就是很習慣依賴他，但是遇到小梁哥會發現，妳需要獨立。」梁赫群則表示，上週巧遇胡瓜，他有送上祝福，「他希望我們跟他一樣攜手往前」。
梁赫群將過52歲生日，許願節目長長久久，他因模仿孔劉引罵聲，卻也招來不少錢入袋。今在媒體逼問下，梁赫群才透露，今年尾牙大約接了8場，3個代言，業配1年約有近百個，並認了靠孔劉海撈千萬。
他和老婆Stacey結婚9年，育有1子「小寶」，老婆想為他生個女兒，梁赫群卻婉拒「從頭再來就感覺有點辛苦，我是想說，好好的把這個小孩培養好就好了」，又怕有了女兒每天只想抱女兒，說這麼多藉口，他又改口稱第二胎順其自然，還自爆「都跟老婆都弄到天亮」，後趕緊解釋「追劇啦！」
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