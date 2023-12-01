1800萬名印度人赴海外工作！開放印度移工來台引熱議　學者曝優勢

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孫治本博士指出，印度在海外有大量的移工，根據世界銀行，2021年印度收到的海外印度人的匯款，官方有紀錄的就達到約870億美元。印度是世界上此類匯款最多的國家，佔全球流向低收入和中等收入國家的匯款總額的近15%。
孫治本博士認為，有「完善的配套措施的話，對於兩國之間會是雙贏」。他以阿拉伯聯合大公國為例，因為阿聯國的勞動人口有99％是外國人，其中印度是最大的勞工族群，印度人在阿聯總人口中的比例超過35%，而印度勞工中有65％屬於藍領階級，多半受僱於建設公司、政府單位和農場，大量印度人居住在海灣國家（Gulf States），僅僅是在阿聯（UAE）、沙烏地阿拉伯（Saudi Arabia）、科威特（Kuwait）、卡達（Qatar）及阿曼（Oman）就有793萬印度人，過去也沒有傳出性侵或任何重大非法行為。
孫治本博士表示，日本、新加坡等國也都在積極爭取移工，2023年9月25日印度駐日本大使Sibi George在東京日本使館的一場活動中説：「有信心在未來幾個月和幾年，我們能有更多印度勞工支持日本的經濟成長」。不過孫治本博士也指出，其實印度移工比較無意願前往日本，因為印度勞工傾向於前往能使用英文的國家，而日本人多半不通英語，移工如果不學習日語，常面臨語言障礙的問題。
目前印度社會已注意到台灣將引入印度移工事宜，今年11月11日印度媒體WION（World Is One News）以「India planning to send workers to Taiwan, agreement likely by next month」為標題，報導台灣與印度間將簽訂引進印度移工的協議。報導中指出新德里已與13個國家簽署了此類協議，其中包括英國、日本、法國以及最近的以色列。「印度現在是世界上人口最多的國家，正積極推動與已開發經濟體簽訂就業協議。 這會帶來雙贏的局面，使東道國較容易克服國內的勞動危機。」
記者會上當問及勞動部原本今年底前便要簽訂MOU，是否因為此次事件而延後？勞動部勞動力發展署跨國勞力管理組專門委員胡欣野強調若要開放印度移工，政府會有相關配套和措施，如果民眾有疑慮，就會先做好澄清和說明才會有下一步。目前已統整數個民眾擔憂的重點，包括應先提升台灣國內的勞動條件，而非開發新的移工來源國；而女性安全的疑慮，對於管理和遵守法規的部分會持續跟內政部進行配合和研討。
立委何志偉強調，MOU都還沒簽訂，絕無可能出現「十萬名」的數字，對於坊間謬傳的「台灣將開放十萬名移工」一事，給予最強烈的譴責，並懷疑坊間網路論壇出現大量且匿名的反對文章，有可能是認知作戰。「我們主辦這場活動希望能澄清誤會，並傳遞給印度的訊息是台灣並未討厭印度，台灣是友善和友愛的國家。」