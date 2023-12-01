王義川下戰帖要求辯論！黃國昌嗆：賴清德怯戰 莫名其妙模糊焦點
民進黨不分區立委參選人王義川多次邀民眾黨不分區參選人黃國昌辯論，王義川日前表示，黃國昌是台大新生盃辯論比賽第一名，他要看看第一名長什麼樣子，呼籲黃國昌趕快一起來辯論，時間、地點、提問人、麥克風開多大聲都可由黃國昌決定，請不要再躲在網路直播後面。對此，黃國昌今（1）日不以為然表示，為什麼是他邀約跟民進黨主席賴清德辯論，賴清德卻是如此怯戰，還派王義川丟出莫名其妙戰帖想要模糊焦點。
記者呂炯昌／新北報導
王義川日前出席民進黨中央舉行的「守衛台灣戰隊出列」記者會時表示，他向黃國昌提出辯論邀請已經2個星期，請黃國昌跟他辯論，因為黃國昌沒有資格跟賴清德辯論，民眾黨要選總統的叫柯文哲，不是黃國昌，王義川更直言，黃國昌就是不分區立委參選人，「等級跟我一樣」。
台灣民眾黨不分區立委提名人今日上午在全國競總舉行「國會改革」記者會，黃國昌表示，為什麼是他邀約跟民進黨主席賴清德辯論，賴清德卻是如此怯戰，還派王義川丟出莫名其妙戰帖想要模糊焦點。
黃國昌更怒嗆王義川，「對不分區立委提名規則應該要重新了解，如果連不分區規則都不清楚，要進入國會恐怕是國會災難。」黃國昌表示，王義川雖然排名民進黨不分區第14名，但依據規定，不分區名單女性要佔1/2，仔細看名單後，王義川恐怕排名不是第14名，這些基礎規則跟數學恐要重新搞清楚。