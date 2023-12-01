不是原神！台灣「2023最佳手機遊戲」是它 iPhone、Android通殺
2023年來到尾聲，今年除了主機遊戲大放異彩外，手遊市場的戰爭也相當激烈，Google Play 近日公布台灣「2023年度最佳遊戲」，最終得主並非話題滿滿的《原神》，而是《崩壞：星穹鐵道》，《崩壞：星穹鐵道》不僅在 Google Play 斬獲大獎，同時也是 iPhone 的年度遊戲，並在 Google Play 同時獲得「年度最佳劇情遊戲」。
記者張志浩／綜合報導
Google Play 在公佈得獎名單後表示，《崩壞：星穹鐵道》上架前就吸引了所有玩家的目光，絢麗的美術設計、創新的戰鬥模式與悲喜交集的劇情，當之無愧成為了今年最佳遊戲。本作中，《崩壞》系列的老玩家可以在平行宇宙下，看到多名熟悉的角色展開全新的冒險，新玩家也可體驗全新的成長與戰鬥系統，除了傳統的回合制戰鬥以外，《崩壞：星穹鐵道》同時融入了迷宮探索、Rougelike 等特色玩法。
《崩壞：星穹鐵道》同時也拿下 ios系統 App Store 的「年度 iPhone 遊戲」，事實上，《崩壞：星穹鐵道》4月26日正式上線時，一大早伺服器開放，各路玩家就一湧而入，除了想速速體驗遊戲外，也為了搶奪能代表帳號價值的「遊戲UID」，《崩壞：星穹鐵道》伺服器僅開放2個小時，已有52萬帳號建立，3個小時更突破94萬，熱門程度相當驚人。
不過兩系統年度最佳遊戲公開後，在玩家圈也掀起一陣討論，許多玩家紛紛替《原神》感到惋惜，「原神呢？喜新厭舊也太快」、「原神除了遊戲內，在遊戲外話題更多吧，好可惜」、「崩壞鐵道完起來，感覺還是不如原神」，也有玩家認為「這挺主觀的，但事實就是《崩壞：星穹鐵道》下載和玩家量爆表」、「年度最佳沒問題，畢竟收益、排行之類的成績就擺在那邊」。