金馬影后林品彤《小曉》車陣中冒雨尖叫捶頭 陳意涵崩潰制止
電影《小曉》即將於12月8日全台感動上映，11月30日試片後口碑好評爆棚，除了對新科影后林品彤的細膩演技感到驚豔，另一方面也為電影真實且強烈的情緒帶入感，感到震驚。在今（1）日公布的電影片段畫面中，看到林品彤飾演的「小曉」不顧滂沱大雨，突然在車陣中跳車，邊大聲尖叫邊捶打自己的頭，而「劇中媽媽」陳意涵則衝下車拉住她，崩潰大喊：「我每次想要解決問題，妳就給我大吼大叫，醫生不是叫我們要好好溝通嗎！」這場戲讓觀眾揪心動容，同時各種複雜的情緒也交錯堆疊，特別是林品彤年僅12歲，卻能把過動症兒童的苦，令人掙扎的家庭關係、在校園中格格不入的無奈，都能淋漓盡致的呈現，這種超齡又瘋狂的演技讓人讚嘆。
記者薛羽彤／綜合報導
在電影中飾演小曉老師的劉俊謙說：「看《小曉》的時候，你可能會有一種窒息感，一部分來自主角們隨時都要爆發的情緒，另一部分是電影的真實讓你很投入，好像他們在演你的日常。」陳意涵則說：「《小曉》是一部非典型電影，裡面小孩不是小孩、媽媽不像媽媽、老師更不只是老師，沒有要挑戰任何道德界線，但每句台詞與每個動作都緊扣著你的情緒。」林品彤則說：「希望能透過《小曉》，讓每一位正在爭吵中的家人都能看見彼此的愛。」
「你知不知道我每天在學校都是怎麼過的」、「有了你我甚麼都做不了」、「都幾歲啦，怎麼笨成這樣」、「你媽媽其實很關心你」，在電影《小曉》中日常且真實的台詞，引發了觀眾強烈的投入感，許多影評人看完後也給予好評，資深影評人膝關節表示：「《小曉》敘述一位少女的難解成長問題，引爆家庭與學校的茶壺風暴。」而人氣部落客「時尚編輯的真心話」則是感動淚推，「小曉不會給予任何答案，但會讓你明白世上還有人理解你。」資深媒體人張士達也表示：「《小曉》雖以過動症女孩為主角，卻從一對母女和一名老師的三人關係，道出了普世親人間的衝突糾葛和難分難捨。」
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