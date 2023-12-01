直接爽領8000元！「滿20歲就有資格」　一堆人不知暴動：組團報名

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影片曝光之後，短短幾天在Tik Tok累積超過70萬人觀看，不少網友看了之後紛紛回應「真假！捐精還有錢可以拿喔」、「不知道捐精有8000耶，今年剛滿20歲」、「組團報名衝啊」、「會不會太熱門，捐精捐到醫院倒閉XD」、「再5年！我只要再5年就可以捐精啦」、「8000元我來了，謝謝蔡院長分享資訊」。
而實際到「博元婦產科診所」的官網上查看，捐精真的可以賺8000元，根據條件顯示，男生需要年滿20歲且未滿50歲才有資格通過第一關，第二關則是「未曾捐贈或曾捐贈而未有活產且未有儲存」的情況才可以填寫申請書，最後則是「依照規定實施檢查，評估是否適合捐贈精子」。
一切都完成之後，就會開始捐精程序，蔡鋒博院長也幽默地表示「捐精不僅自己可以賺營養費8000元，可以看成人片又可以幫助到那些不孕的夫妻」是一舉兩得的行為。
事實上，為了避免精卵之捐贈淪為商業買賣，影響其品質及引發倫理道德上之爭議，規定精卵應以無償方式捐贈，但考量捐贈人於捐贈過程必須接受相關檢查、醫療等措施，因此受術夫妻在主管機關所定金額或價額內，得委請人工生殖機構提供營養費或營養品予捐贈人，或負擔其必要之檢查、醫療、工時損失及交通費用。
精子捐贈人完成捐精程序者，得支予新臺幣五千元整。若捐精者到醫院門診次數多於3次得酌量增加，但整個捐精程序總金額至多不得超過八千元整。而依照人工生殖法第19條規定，生殖細胞經捐贈後，捐贈人不得請求返還，不過捐贈者的種族、膚色及血型資料供受術夫妻參考，其他捐贈人個資則不會提供。