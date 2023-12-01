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直接爽領8000元！「滿20歲就有資格」　一堆人不知暴動：組團報名

▲博元婦產科診所的蔡鋒博院長近日就拍影片表示，只要你是年滿20歲的男生，就有資格可以申請「捐精」賺8000元營養金。（圖/NOWnews資料照）
▲博元婦產科診所的蔡鋒博院長近日就拍影片表示，只要你是年滿20歲的男生，就有資格可以申請「捐精」賺8000元營養金。（圖/NOWnews資料照）

記者張嘉哲/綜合報導

賺8000的方法在這裡！博元婦產科診所的蔡鋒博院長近日就拍影片表示，只要你是年滿20歲的男生，就有資格可以申請「捐精」，而且捐精成功之後可以領到8000元台幣的營養金，貼文曝光後，吸引超過70萬人觀看影片，不少人在留言處標記男性友人，有人直呼「組團報名了吧」，也有還沒滿20歲的男同學則說「我再2年也可以捐了！」

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博元婦產科診所的蔡鋒博近日在Tik Tok貼出影片表示捐精滿20歲的男子就可以賺8000元營養金，我們會根據你的血型，通知你來做健康檢查，所以你送出申請捐精的表格之後，請耐心等待通知，捐精就是8000元」。

▲捐精不僅可以賺8000元營養金，還可以幫助到不孕夫妻受孕。（示意圖/PhotoAC）
▲捐精不僅可以賺8000元營養金，還可以幫助到不孕夫妻受孕。（示意圖/PhotoAC）
影片曝光之後，短短幾天在Tik Tok累積超過70萬人觀看，不少網友看了之後紛紛回應「真假！捐精還有錢可以拿喔」、「不知道捐精有8000耶，今年剛滿20歲」、「組團報名衝啊」、「會不會太熱門，捐精捐到醫院倒閉XD」、「再5年！我只要再5年就可以捐精啦」、「8000元我來了，謝謝蔡院長分享資訊」。

而實際到「博元婦產科診所」的官網上查看，捐精真的可以賺8000元，根據條件顯示，男生需要年滿20歲且未滿50歲才有資格通過第一關，第二關則是「未曾捐贈或曾捐贈而未有活產且未有儲存」的情況才可以填寫申請書，最後則是「依照規定實施檢查，評估是否適合捐贈精子」。

一切都完成之後，就會開始捐精程序，蔡鋒博院長也幽默地表示「捐精不僅自己可以賺營養費8000元，可以看成人片又可以幫助到那些不孕的夫妻」是一舉兩得的行為。

▲男生只要年滿20歲且未滿50歲，就符合第一關資格，可以捐精。（示意圖/PhotoAC）
▲男生只要年滿20歲且未滿50歲，就符合第一關資格，可以申請捐精。（示意圖/PhotoAC）
事實上，為了避免精卵之捐贈淪為商業買賣，影響其品質及引發倫理道德上之爭議，規定精卵應以無償方式捐贈，但考量捐贈人於捐贈過程必須接受相關檢查、醫療等措施，因此受術夫妻在主管機關所定金額或價額內，得委請人工生殖機構提供營養費或營養品予捐贈人，或負擔其必要之檢查、醫療、工時損失及交通費用。

精子捐贈人完成捐精程序者，得支予新臺幣五千元整。若捐精者到醫院門診次數多於3次得酌量增加，但整個捐精程序總金額至多不得超過八千元整。而依照人工生殖法第19條規定，生殖細胞經捐贈後，捐贈人不得請求返還，不過捐贈者的種族、膚色及血型資料供受術夫妻參考，其他捐贈人個資則不會提供。


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