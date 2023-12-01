以刺青為號召！翁山蘇姬之子力挺民主　緬甸內戰引關注

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緬甸軍政府於2021年2月推翻了緬甸選舉，並逮捕了民選政府的領導階層，包括長期支持民主活動的領導人翁山蘇姬，數千人在一連串的暴力事件中喪生。曾參與民主運動的模特兒兼緬甸觀光大使白因·他空（Paing Takhon），過去也因為力挺民主示威，而曾被軍政府囚禁，他身上也充滿刺青。
時值緬甸內戰，軍政府面對政變以來最大的威脅，而翁山蘇姬之子金·阿里斯則在此時秀出他剛紋上的「水龍」刺青，並在臉書上分享整個過程，他接受媒體訪問時透露，龍圖案是緬甸文化的傳統象徵，其靈感來自於著名緬甸跆拳道運動員Too Too的紋身。Too Too在監獄中與許多其他在反抗政變期間被捕的政治犯們一起喪生，留下年幼的孩子和妻子。
「我母親常說，在每個人都獲得自由之前，沒有人會真正獲得自由，距離實現這一目標還有很長的路要走，但我希望它能早點發生，而不是晚點發生，並且這次的活動可以幫助它實現。」金·阿里斯說。
據悉，這項名為「緬甸援助自由紋身（Freedom Tattoo for Burma Aid）」的活動自10月30日以來已在國際上掀起熱潮，目前已從世界各地籌集了近12.6萬美元的捐款，其中包括來自英國、澳洲、馬來西亞、泰國和美國的捐款。金·阿里斯說，如果不方便紋上「水龍」紋身，可以透過GoFundMe網站捐款支持這項民主活動，資金將會分配給緬甸慈善機構和民主團體。