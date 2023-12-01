2023年壓軸！「雙子座流星雨」12/14每小時150顆 最佳觀賞時間曝
2023年來到最後一個月，歲末年終的天文現象也來到壓軸，首先下週一（12月4日），今年亮度最高的「水星東大距」登場，是今年觀賞水星的最佳時機，12月14日更有全年最精彩的「雙子座流星雨極大」，預估每小時天頂流星數量高達150顆，且不受月光影響，民眾絕對不能錯過這些美麗時刻。
記者張志浩／綜合報導
台北市立天文館表示，12月4日水星將運行到東大距位置，水星與太陽相距達21.3度，日落後不久即可在西南方低空欣賞到亮度-0.5等的明亮水星。這是水星今年最後一次、也是最亮的一次大距。12月上旬都很適合欣賞這顆離太陽最近的行星。
至於年度最精彩的雙子座流星雨，台北市立天文館提及，雙子座流星雨的特色是速度中等偏慢，約每秒35公里，亮度中等偏亮，偶爾會出現較明亮的火流星，且流星顏色多半鮮豔且色彩濃烈，但流星劃過後少留有餘痕。
而2023年雙子座的流星雨極大期，在12月14日深夜至12月15日天亮前，預估每小時天頂數量高達150顆！輻射點在大約晚上7時升起後即可觀賞，午夜至凌晨3時間達到高峰，在沒有月光干擾下，觀賞條件非常良好，是今年最精彩的流星雨。