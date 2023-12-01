▲女大生車禍癱瘓半年　機器人協助復健再次行走

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客製化復健治療 告別真正癱瘓林媽媽帶著癱瘓的女兒來到衛生福利部臺北醫院復健科就醫，接受客製化的多元復健治療方案，在家人的鼓勵及自己不斷努力復健治療下，現在林同學離開床墊、能坐能臥，還能真正放開助行器，自行行走一小段路，真正的告別癱瘓。
林同學的媽媽說：「女兒受了非常嚴重的傷，但我們都沒有放棄，癱瘓的人要能進步到能走路這件事真的很困難，這真的是我們生命中最艱難的挑戰之一，好在有接受創新醫療的這個概念與建議，對我們真的有很大的幫助，女兒使用高壓氧及機器人復健之後，我看到明顯而且快速的在進步，讓我們復健更有信心。」
智慧醫療精進 結合復健新希望葉圜叡主任表示，醫療團隊為林同學規劃的多元復健治療方案包含高壓氧、下肢骨骼機器人及靜脈雷射、物理治療、職能治療，其中以上下肢機器人在復健過程中所發揮的關鍵作用最大，因為病人一開始是癱瘓的狀態，連穩穩坐著都無法輕易做到，但是透過機器人可調節的控制器，病人能完成更多角度、更細緻正確的動作訓練，例如抬腿、彎曲膝蓋，並在訓練過程中改善平衡感與行走能力，重拾肢體功能，也減少跌倒的風險，讓病人的肌肉力量和協調性能夠逐漸恢復，一直訓練到能夠站立、持輔助器行走，這些都是智慧醫療應用在復健病人身上能夠看到最顯著的復健照護。
葉圜叡主任指出，林同學的復健過程並不容易，她克服重重困難努力至今八個月，終於能夠自己行走、重拾自信，且日常生活也恢復一定的自理能力，醫療團隊都非常高興。智慧醫療為許多肢體功能障礙的病人帶來新的希望，期待未來這項技術的不斷發展，結合智慧醫療與傳統復健，幫助更多病人透過復健改善生活品質。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60074
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