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女大生車禍癱瘓半年　機器人協助復健再次行走

▲女大生車禍癱瘓半年　機器人協助復健再次行走
▲女大生車禍癱瘓半年　機器人協助復健再次行走

健康醫療網

【健康醫療網／記者張慈恩報導】20歲的林姓女大學生在前往打工的路上發生一場嚴重車禍，昏迷三個月醒來後，才知道自己因為車禍導致腦幹受損、股骨骨折、四肢癱瘓，且視覺、記憶與認知能力都有部份受損，正值青春花樣年華的她只能休學，然而林媽媽並未輕易放棄，她不斷尋找創新的復健方法。

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客製化復健治療　告別真正癱瘓

林媽媽帶著癱瘓的女兒來到衛生福利部臺北醫院復健科就醫，接受客製化的多元復健治療方案，在家人的鼓勵及自己不斷努力復健治療下，現在林同學離開床墊、能坐能臥，還能真正放開助行器，自行行走一小段路，真正的告別癱瘓。

林同學的媽媽說：「女兒受了非常嚴重的傷，但我們都沒有放棄，癱瘓的人要能進步到能走路這件事真的很困難，這真的是我們生命中最艱難的挑戰之一，好在有接受創新醫療的這個概念與建議，對我們真的有很大的幫助，女兒使用高壓氧及機器人復健之後，我看到明顯而且快速的在進步，讓我們復健更有信心。」

智慧醫療精進　結合復健新希望

葉圜叡主任表示，醫療團隊為林同學規劃的多元復健治療方案包含高壓氧、下肢骨骼機器人及靜脈雷射、物理治療、職能治療，其中以上下肢機器人在復健過程中所發揮的關鍵作用最大，因為病人一開始是癱瘓的狀態，連穩穩坐著都無法輕易做到，但是透過機器人可調節的控制器，病人能完成更多角度、更細緻正確的動作訓練，例如抬腿、彎曲膝蓋，並在訓練過程中改善平衡感與行走能力，重拾肢體功能，也減少跌倒的風險，讓病人的肌肉力量和協調性能夠逐漸恢復，一直訓練到能夠站立、持輔助器行走，這些都是智慧醫療應用在復健病人身上能夠看到最顯著的復健照護。

葉圜叡主任指出，林同學的復健過程並不容易，她克服重重困難努力至今八個月，終於能夠自己行走、重拾自信，且日常生活也恢復一定的自理能力，醫療團隊都非常高興。智慧醫療為許多肢體功能障礙的病人帶來新的希望，期待未來這項技術的不斷發展，結合智慧醫療與傳統復健，幫助更多病人透過復健改善生活品質。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60074

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