螃蟹綠燈過馬路超狂！走斑馬線沒違規：台灣人看好了 17萬人朝聖
比台灣人還要守規定！台灣近幾年雖然有「行人地獄」的封號，但這不全然只有汽機車亂象出現的問題，包括行人邊走路邊滑手機、過馬路不走斑馬線等等，所造成台灣交通的一個亂象。不過近日，就有網友在路上意外遇到一隻螃蟹竟然在過馬路，不僅依照綠燈標誌還走在斑馬線上，吸引破17萬人觀看影片，笑翻表示「連螃蟹都知道要走斑馬線啦！」
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在臉書社團「路上觀察學院」貼文指出「人生可以遇到幾次螃蟹過馬路？」只見貼出的影片當中，大馬路上真的有一隻螃蟹正在努力過馬路，已相當緩慢的速度走在斑馬線上，而路燈號誌也正巧是綠燈，畫面相當衝突又好笑。
貼文曝光後，吸引超過17萬人點擊影片觀看，紛紛笑翻表示「連螃蟹都比台灣人懂過馬路要走斑馬線」、「知道走斑馬線就算了，還知道要等綠燈才強！」、「這真的很難遇到耶XD太好笑了」、「超好笑，剛好綠燈又走斑馬線」、「螃蟹：台灣人看好了！我只示範一次怎麼正確過馬路」、「客人：我點的螃蟹怎麼還不來？店員：抱歉！他在路上了」。
而也有不少人表示，這種在漁港附近的道路偶爾可以見到，「我在安平附近道路也有遇到過」、「在漁港附近的道路有看過幾次，有一些是陸蟹」、「有一些是陸蟹，在安平附近也有看過一次」不過相信大多數人一定還是沒看過螃蟹過馬路！既然螃蟹都能守規定過馬路，行人們也要好好遵守交通規則唷！