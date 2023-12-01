高雄聖誕卡司 楊乃文、高爾宣領軍22組藝人歌手中央公園開唱
迎接聖誕佳節與2024跨年，日前高市府宣布「高雄聖誕跨年嘉年華」首度結合「2023聖誕都會生活節」及「2024高雄跨年晚會」，從聖誕一路熱鬧到跨年。由20公尺高的聖誕樹揭開序幕，將結合聖誕市集、聖誕商圈優惠券。今（1）日正式公佈卡司陣容，由楊乃文、高爾宣等22組卡司，在中央公園開唱，並首度以雙舞台方式登場。
記者鄭婷襄／高雄報導
高雄市政府經發局長廖泰翔表示，為了提供市民美好的聖誕回憶，市府規劃舉辦「2023高雄都會生活嘉年華」，12月22、23日由楊乃文、高爾宣、美秀集團、怕胖團、淺堤、固定客、李友廷、脆樂團、multiverse、小樂、Jocelyn 9.4.0等22組卡司，在中央公園以雙舞台方式登場。將以中央公園為中心向外延伸，布置光環境串連「高雄表參道」的各大商圈夜市，也規劃多達200多攤品牌市集，還有高達20呎的聖誕樹，一路熱鬧到跨年。
經發局說明，高雄聖誕卡司陣容堅強，由新生代饒舌抒情歌手高爾宣與美秀集團將在22日的主舞台登場；金曲歌后楊乃文更是已多年未在高雄登場開唱，今年睽違4年發行了新專輯《Flow》再次來到高雄，並擔任中央公園23日壓軸嘉賓。還有許多新生代歌手與在地樂團代表，用音樂打造南台灣嗨度爆表的歲末嘉年華。
經發局指出，聖誕節是百貨及商圈重大節慶，市府今年結合音樂、市集、燈光重新回到中央公園舉辦，近期日本知名零售龍頭唐吉訶德、MUJI即將在12月進駐大立百貨盛大開幕，高雄表參道的觀光人潮與消費將持續擴展，也將規劃透過優惠券模式，串連市集、百貨、商圈合作，讓市民可以在新堀江商圈、中央公園商圈等八大商圈及周邊百貨購得聖誕禮物，同時為周邊帶來一波商機。