中職旅外海歸潮！吳念庭、王柏融都選擇回台 張育成也有機會返國
2023年3月世界棒球經典賽（WBC)中華隊表現活躍，不少球員都深受感動，其中「國防部長」張育成最受歡迎，他也以優異的長打實力，讓世界看到台灣，而近期他傳出可能回台消息，張育成依舊不排斥回到中職發展，而王柏融、吳念庭、張奕等旅日組，都確定要回歸，可望引領中職「海歸」熱潮。
記者吳政紘/綜合報導
2013年季中選秀，胡金龍、高國輝、羅錦龍、唐肇廷、林柏佑、陳鴻文、邱子愷等人，宣布回台灣加入選秀，不少球迷也都熱情進場，加上同一年義大找來曼尼這樣的傳奇巨星來台灣效力，中職瞬間成為熱門賽事。
隨著近幾年林威助後，江少慶、林子偉、呂彥青、曾仁和等都慢慢成為球隊主力，尤其鄭浩均拿到中職史上第一座旅外新人王，旅外不再是美夢。
旅日8年時間，西武獅隊吳念庭選擇明年不留在西武隊，投入中職，張奕也選擇回台，先加入台鋼訓練，參與冬季聯盟，都對台灣職棒來說是好事。
此外，張育成今年年薪2500萬台幣，換算約200萬月薪，中職球隊還是可能找來這樣「外掛」等級的球員，有機會像2006年La New找來陳金鋒，簽下3年3000萬超級大約一樣，讓中職受到歡迎。
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