運動維納斯／體操精靈小芝愛畫畫 冠軍國手化身文青刺青師

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為了追求更好，小芝光是小學就轉學3次，跟家人從台北到屏東、也去過紐西蘭、中國、美國接受不同的訓練方法，她說：「我的個性就是好勝心強、不想輸，看見別人上台領獎，自己覺得比他更好，這種追求完美的心態，讓我在體操的道路上始終堅持不懈。」
「台上一分鐘，台下十年功」，小芝覺得這就是體操選手的宿命，想要完美落地，就必須忍受上千次的失敗， 她說：「體操最困難的就是面對恐懼，失敗了還要一次又一次的重來，重複的面對恐懼與無止境的失敗，真的非常折磨人。」但是汗水與淚水換來完成動作時的短暫喜悅，卻讓她深愛無法自拔。
在所有的器械裡面，她最喜歡也是最拿手的就是平衡木，國中時就曾贏得全國運動會平衡木的金牌，她說：「一般人覺得平衡木很恐怖，但我卻覺得是最安全的，雖然只有10公分寬，但因為比較沒有速度，我很清楚身體的感覺，在空中就可以知道，落下的位置在哪裡，所以我對它的掌握度，也相對比其他項目更高。」
後來因為生涯規劃，與家人商量後結束了選手生涯，她很慶幸自己練過體操，這些辛苦的經歷幫助她接觸社會時，不怕挫折、勇於接受挑戰，她說：「我想所有運動員都一樣，必須經歷種種磨難，從挫折中成長，尤其是體操選手，通常從很小的時候就離鄉背井，長期接受嚴格訓練，養成不怕困難的習慣，現在遇到辛苦事情的時候，我常常在想，有什麼事比練體操還苦嗎？」
雖然已經不是選手了，小芝仍然保持著運動的習慣，去健身房重訓維持肌力，或者是跑步、游泳，做一些有氧運動，甚至在家裡都不會閒著，會做一些伸展增加柔軟度，她覺得一日運動員、終身運動員，現在仍是非常自律，規律運動加上適當飲食控管，讓她的精神與體能始終維持良好狀態。
小芝也熱愛繪畫，從小對幾何圖形特別感興趣，也對色彩繽紛的圖案非常敏感，因此畫圖成為陪伴她度過訓練空檔的重要嗜好，她說：「當選手的時候壓力很大，被罵難過的時候，我就畫圖來緩解壓力，或是完成新動作興奮時，也會畫一些可愛的小圖，讓自己更開心。」所以隊友們都覺得圖畫本就是她的體操生活寫實。
現在她仍經常作畫，對於圖騰線條特別有感覺，也喜愛波西米亞風格的花紋，
有一天她突然想到，如果把這種圖騰花紋畫到人體上，一定會很美很酷，於是開始學習刺青，剛開始每天都要在平板上試畫，她覺得自己有一些繪畫基礎，加上豐富的想像力，所以上手很快。
她覺得剛開始在人體上作畫，其實很不容易，因為自己割線的圖案多，容錯率低，內心的壓力很大，加上原本對於刺青有一些刻板印象，直到後來在網路上看見了很多創新的設計，不知不覺間越來越投入這份工作，初期是同學們會找她設計，現在不少粉絲喜歡她的風格，成為朋友。
成為刺青師的時間不算長，發現這種類型的創作是自己喜愛的，她說：「每一個創作就是一個新的故事，客人們有各自不同的生活遭遇，在過程中透過聆聽，可以賦予作品更生動的展現，完成作品後，見到客人開心滿意的眼神，更肯定了自己的選擇，很開心做了很有價值的事，就像體操比賽完美落地時，激勵自己必須更追求完美的心情是一樣的。」