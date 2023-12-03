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鞋槓人生／Jordan11連喬丹本人都愛！專業人士：沒有這雙不是男人

▲經典潮鞋Jordan11代連喬丹本人都愛，甚至還有球星穿它上場比賽。（圖／吳忠育 攝）
▲經典潮鞋Jordan11代連喬丹本人都愛，甚至還有球星穿它上場比賽。（圖／吳忠育 攝）

記者吳忠育/綜合報導

《NOWnews今日新聞》潮鞋小單元《鞋槓人生》第八集要來介紹堪稱是史上最經典的潮鞋之一「JORDAN 11代」，據說連喬丹本人都非常喜歡這雙鞋，而潮鞋專業人士AREA02的大隻也在節目中霸氣喊話：「鞋櫃裡面沒有JORDAN 11代還是男人嗎」，逗得現場哈哈大笑。

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▲AREA02大隻在節目中霸氣表示「沒有JORDAN11代還是男人嗎」。（圖／吳忠育 攝）
▲AREA02大隻在節目中霸氣表示「沒有JORDAN11代還是男人嗎」。（圖／吳忠育 攝）
呂佳宜在節目中透露，JORDAN 11代非常好搭配，很多球評在轉播比賽時都是穿西裝配11代，而在球場上也有許多職籃球星穿這雙經典球鞋上場比賽，包括前新竹攻城獅洋將法獅以及前CBA名將宋濤，其中法獅還穿著JORDAN 11代狂砍47分。

不過許多人都很擔心JORDAN 11代會有脫膠的問題，18哥在節目中向粉絲喊話不用擔心，他表示11代和其他鞋款不太一樣，雖然很容易脫膠，但其實脫膠後是可以黏回去，另外他也提醒大家下雨天就盡量不要穿它出門，才可以讓它長長久久漂漂亮亮。

在節目的尾聲，鞋頭18哥和大隻特別點名四雙JORDAN 11代經典配色，究竟是哪幾雙是潮鞋迷必收鞋款？12/3（日）上午十點，一定要準時打開NOWnews YouTube頻道，收看精彩的《鞋槓人生》喔。

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