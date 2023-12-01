▲5G個人化健康照護管理服務　讓醫養合一

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智慧醫療穿戴裝置專業 完整個人醫療數據本屆醫療科技展的三大主題-智慧醫療、精準醫療及全齡健康正是與G CLINIC的醫療服務主訴求完全在同一個理念上。強調個人化精準醫療與智慧科技整合的完整生態系醫療平台，在這個跨界的醫療生態系裡，G CLINIC擁有的診所醫療團隊提供了智慧細胞療程、營養保健處方箋、專項儀器輔助療程、運動處方箋以及東方醫養學配方等五大個人醫療照護，打造獨有的5G個人化醫療旅程，讓每個患者都能獲得最全面的健康照護與最完善的醫療品質，達到醫養合一。
另外，G CLINIC也推出與科技公司共同研發的智慧穿戴裝置G smart的最新應用，G smart擁有的健康數據與分析是來自專業醫院系統加上專人化的個別管理照護，這樣數位革新的智慧醫療優勢才能落實每個人健康的追蹤與照護，精準數據提供醫師們精準治療。
以癌症手術治療為例，療程結束後應該積極調整飲食、運動訓練並透過精準的檢測來維持健康。病患除了術後照顧，在癌症治療前，應先調理好身體打底，幫助提升術後恢復力。新世代的醫學應以智能服務為導向，整合出新的營運模式、創造新的量能，提供最完善的全人照護與醫療品質。
中西醫聯手打造個人健康微環境本次健康講座-「創新細胞治療，重塑健康微環境」，陳湧仁醫師表示，醫學的三個演進從天然藥物期(草藥)到合成藥物期(西藥)到現代的自體治療期(幹細胞/免疫細胞)；接下來的20年將是細胞療法的時代，藉由細胞療法讓人體內的細胞年輕化，重塑體內微環境，人體內的微環境是由血漿跟體液造成，促進身體內在活化與年輕化。
謝其修醫師所主講「東方整合醫學之醫養結合臨床運用」，整合醫學就是主流醫學結合非主流醫學的醫養並行合一，以抗衰長壽、減藥停藥為訴求之醫養整合體系將成為大健康產業的新藍海。以疾病康復，節醫減藥為訴求，在｢ 養以促醫｣、醫學與調養並重的原則之下，啟動人體內自癒能力，真正落實精準健康，成功增加健康餘命，達到祛病延年的目標。
2023台灣醫療科技展G CLINIC南港展覽館一館四樓攤位號M531a
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60108
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