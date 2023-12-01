高雄必比登名店泡打粉過期遭罰6萬 業者道歉「絕無用在餐點裡」
高雄市衛生局9~11月啟動「媒體網紅熱門餐飲業者稽查專案」，抓到曾獲得米其林必比登殊榮的餐廳「貳哥食堂」、「廖記米糕」兩家有過期食材，依法對業者開罰6萬元。對此，「貳哥食堂」於臉書貼文致歉，並強調逾期的是「泡打粉」，並非生鮮食材，且該泡打粉僅是為了研發新菜色而購買，之後被擱置過久皆未使用，並強調「在所有販售餐點裡，絕無使用上。」
記者葉盛耀/綜合報導
「廖記米糕」被查獲所使用的辣椒醬含過量防腐劑，而「貳哥食堂」也被查獲有貯存逾期食品。對此「貳哥食堂」於臉書貼出鞠躬照片致歉，並貼文寫到強調是調味料逾期，而非食品逾期，且無使用於所有販售餐點裡，並聲明「主廚絕對對得起自己的職業道德」。
「貳哥食堂」在高雄是主打健康口味家常菜的小館，《米其林指南》對其的評價是「用餐空間小巧溫馨，菜單則提供口味健康的臺式家常菜，適合與朋友相聚。」而「貳哥食堂」李主廚也接受《NOWnews今日新聞》記者詢問，表示被查獲的「食品」其實應該算是「調味料」，也就是泡打粉，是當初拿來研發新產品時所使用，因為後來菜單內所需食材都沒有用上此食材，也沒有人使用過，才會導致泡打粉被閒置過久而沒有發現，以至於也沒發現該商品已逾期。
通常泡打粉在中式料理範疇中會用在炸物，為了讓炸物的外皮更酥鬆，而會在粉漿中加入少許，而「貳哥食堂」李主廚強調，店裡的炸物並沒有用到該款泡打粉。
高雄市衛生局於今年9月至11月啟動媒體網紅熱門餐飲業者稽查專案，稽查16家餐飲業者及抽驗31件食品。其中8家業者食品良好衛生規範(GHP)準則不符規定，經限期改正後複查合格。其中的「貳哥食堂」，才剛在今年榮獲《米其林指南》必比登推介，不過被衛生局查到，因貯存逾期食品，依違反食品安全衛生管理法第15條第1項暨第44條規定裁處新臺幣6萬元。