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高雄必比登名店泡打粉過期遭罰6萬　業者道歉「絕無用在餐點裡」

▲高雄市衛生局查獲曾獲必比登推介的餐廳「貳哥食堂」存放過期食材，店家於臉書貼文致歉並強調逾期的調味料是因被閒置過久且並未使用在所有販售餐點裡。（圖／翻攝貳哥食堂臉書）
▲高雄市衛生局查獲曾獲必比登推介的餐廳「貳哥食堂」存放過期食材，店家於臉書貼文致歉並強調逾期的調味料是因被閒置過久且並未使用在所有販售餐點裡。（圖／翻攝貳哥食堂臉書）

記者葉盛耀/綜合報導

高雄市衛生局9~11月啟動「媒體網紅熱門餐飲業者稽查專案」，抓到曾獲得米其林必比登殊榮的餐廳「貳哥食堂」、「廖記米糕」兩家有過期食材，依法對業者開罰6萬元。對此，「貳哥食堂」於臉書貼文致歉，並強調逾期的是「泡打粉」，並非生鮮食材，且該泡打粉僅是為了研發新菜色而購買，之後被擱置過久皆未使用，並強調「在所有販售餐點裡，絕無使用上。」

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「廖記米糕」被查獲所使用的辣椒醬含過量防腐劑，而「貳哥食堂」也被查獲有貯存逾期食品。對此「貳哥食堂」於臉書貼出鞠躬照片致歉，並貼文寫到強調是調味料逾期，而非食品逾期，且無使用於所有販售餐點裡，並聲明「主廚絕對對得起自己的職業道德」

「貳哥食堂」在高雄是主打健康口味家常菜的小館，《米其林指南》對其的評價是「用餐空間小巧溫馨，菜單則提供口味健康的臺式家常菜，適合與朋友相聚。」而「貳哥食堂」李主廚也接受《NOWnews今日新聞》記者詢問，表示被查獲的「食品」其實應該算是「調味料」，也就是泡打粉，是當初拿來研發新產品時所使用，因為後來菜單內所需食材都沒有用上此食材，也沒有人使用過，才會導致泡打粉被閒置過久而沒有發現，以至於也沒發現該商品已逾期。

▲「貳哥食堂」曾獲《米其林指南》必比登推薦，主打家常菜，米其林密探對於「化骨鹽燒秋刀魚」此菜更是讚不絕口。（圖／翻攝貳哥食堂google評論）
▲「貳哥食堂」曾獲《米其林指南》必比登推薦，主打家常菜，米其林密探對於「化骨鹽燒秋刀魚」此菜更是讚不絕口。（圖／翻攝貳哥食堂google評論）
通常泡打粉在中式料理範疇中會用在炸物，為了讓炸物的外皮更酥鬆，而會在粉漿中加入少許，而「貳哥食堂」李主廚強調，店裡的炸物並沒有用到該款泡打粉。

高雄市衛生局於今年9月至11月啟動媒體網紅熱門餐飲業者稽查專案，稽查16家餐飲業者及抽驗31件食品。其中8家業者食品良好衛生規範(GHP)準則不符規定，經限期改正後複查合格。其中的「貳哥食堂」，才剛在今年榮獲《米其林指南》必比登推介，不過被衛生局查到，因貯存逾期食品，依違反食品安全衛生管理法第15條第1項暨第44條規定裁處新臺幣6萬元。


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