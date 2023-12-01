偏鄉、深夜都能買鮮蔬　北埔農會行動直銷站智販機上路

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行動直銷站以貨車改裝，載有各項在地蔬果等農特產，車上另設有微波爐，可以現場販售、加熱後，讓消費者品嘗到熱騰騰的鄉農會新產品「米漢堡」。智能販賣機則設置在農民直銷站外，以自動販賣機的概念運作，讓民眾不論白天黑夜，都能買到在地新鮮農產。
北埔鄉農會總幹事莊烘岡說，北埔鄉屬偏鄉，鄉內甚至還有「偏村」，有了行動直銷站，在颱風或天候狀況不佳時，可以提前到偏村販售蔬果給鄉親，平時則會排定路線販售，讓不便出門的鄉親購買。
假日則會趁著其他縣市、鄉鎮舉辦產業活動時，到場推廣農特產品，行銷北埔的在地農產。智能販賣機則可以打破農民直銷站的營業時間限制，哪怕打烊以後，有些晚下班回家的上班族，到智能販賣機還是能買到新鮮的蔬菜，也可以多元支付。
陳見賢說，感謝農糧署北區分署全力支持北埔鄉農會，也感謝清華大學、工研院的研發團隊，有了行動直銷站與智能販賣機，可以讓北埔鄉農會的銷售品質更提升。雖然新竹縣被稱為科技大縣，但農民更需要照顧，北埔鄉人口老化，與新竹縣平均年齡有些落差，因此行動直銷站的服務，更能嘉惠農民與鄉親，希望讓大家過得更幸福快樂。
縣府農業處指出，縣府一直致力輔導縣內各農會成立「新農民市場、農民直銷站、農村社區小舖」，目前已成立11處新農民市場（農民直銷站），包括竹北市農會本會、新埔鎮農會產業交流中心、關西鎮農會、北埔鄉農會、新竹縣農會新瓦屋、竹北市農會六家分部、竹東地區農會、芎林鄉農會上山店、寶山鄉農會、新埔鎮農會田新分部、芎林鄉農會富林店，以及3處農村社區小舖（新豐鄉農會、湖口鄉農會、峨眉鄉農會），共計14處，設置密度為全國之最。
縣府今年也補助北埔鄉農會55萬9500元，推動農產品地產地銷，建立農會「新鮮、安全、安心」的品牌形象，也落實「食在地、享當季」概念，共同創造農民與消費者雙贏。