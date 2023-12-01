曾多次來台！「穿山甲人」離世　74歲張四妹於大馬病逝

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據悉，由於長相異於常人，張四妹在35歲前都躲在家裡的小茅屋中，過著與世隔絕的生活，直到作家柏楊到馬來西亞發現她，並透過媒體報導的力量，讓善心人士捐款救助，在善心人士們的協助下抵達台灣，接受長庚醫院的免費治療，終獲新生。
1949年張四妹出生於馬來西亞的聯邦森州淡邊村，是貧苦的農夫張秋潭的女兒，剛出生時親友都因她全身的「鱗片」而震驚，甚至被村民稱作「怪物」，還要求張家將她交出來，村民要將她滅口以免厄運降臨。張家只好將女兒藏起來，過著三十幾年不見天日的生活，直到1982年3月村民才發現她依然活著，不過她沒有傷害人的心性或能力，村民也放棄滅口的想法。
1982年4月7日，台灣作家柏楊應邀前往馬來西吉隆坡演講。隨後，當地《新生活報》社長周寶源及總編吳仲達向他介紹了這則真實故事，和不幸的故事主角。柏楊將她的故事書寫成報導，1982年撰文「穿山甲人」介紹張四妹的處境，形容她「像穿山甲轉世，沒有眼簾而無法闔眼睡覺，皮膚沒有毛孔，全身厚皮脫屑，龜裂如魚鱗，皮膚乾枯要泡在水裡。」這篇文章被廣為刊登，受到媒體和善心人士的關注，張四妹也獲得來台治療的機會。
1996年第二度來台接受追蹤治療，當年台塑集團董事長王永慶也和張四妹見面，張四妹高興地抱住他連聲道謝。2012年她來台接受更多醫療協助時，稱「感謝台灣人幫助，才能讓她安定地活過30年」。