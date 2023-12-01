「幻藍小熊」老闆花2.7億！明年闖韓出道 違反禁愛令就退團
女團競賽節目《未來少女》脫穎而出的冠軍團體「GENBLUE幻藍小熊」是由許媛媛、XXIN、BIDO、毓、Nico、Vicky、采甄、容容、Ayeon（阿勇）9位平均18歲的美少女所組成，今（1）日在台北舉行紀念專輯《For You》媒體見面會，王子（邱勝翊）擔任嘉賓現身，經紀公司天空娛樂營運長大剛在現場受訪時透露，已經投入7000萬培訓幻藍小熊，未來將再投入2億，將把幻藍小熊打造成更專業的女團，還要前進韓國發展、出道。9位女孩也提到有禁愛令在身，如果違反很有可能被退團。
記者吳雨婕／台北報導
許媛媛、XXIN、BIDO、毓、Nico、Vicky、采甄、容容、Ayeon一共9人從今年2月起住在宿舍一起生活，大家公認隊長容容生活習慣最差，容容解釋：「我是髒在個人區域，因為我有過敏體質，衛生紙比較多這樣。」她們也分享9人感情不錯，所以不太會吵架，只是生活習慣不一樣，容容透露，一次采甄一大早在廚房看動漫，大家覺得很吵，「BIDO甩門，然後就說『采甄可以安靜一點嗎？』」
其中忙內Nico因為外表亮麗，受封「最美國中生」，被問到會不會因此受到其他人嫉妒，她笑回：「不會欸！當初是同學截圖給我看說『妳上新聞了！』。」Nico提到，在校人氣頗高，會有一些學弟爭相想要一睹風采，「我們班導滿聰明的，會擋著，或是在班級門口擋一下。」聊起感情事，幻藍小熊被下達禁愛令，容容透露：「目前是沒有這件事情的發生，公司可能會處罰，最嚴重可能是退團。」
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