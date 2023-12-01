台灣最強老街不是九份！新王者「610萬人朝聖」　遊客逛過回不去

快送回收！廢棄家電「賺翻價目表」曝光　值錢之王是這台

▲一名網友把家裡舊的熱水器拿去回收廠，才知道可以賣400元，讓他驚喜發文直呼「不要傻傻的把壞的給廠商回收啊！」（示意圖／取自Shutterstock）
▲一名網友把家裡舊的熱水器拿去回收廠，才知道可以賣400元，讓他驚喜發文直呼「不要傻傻的把壞的給廠商回收啊！」（示意圖／取自Shutterstock）

記者賴禹妡／綜合報導

許多人搬家時會順便淘汰家中老舊電器，不過其實這些電器是可以回收賣錢的！近日就有一名網友指出，他把家裡舊的熱水器拿去回收廠，才知道可以賣400元，讓他驚喜發文直呼「不要傻傻的把壞的給廠商回收啊！」貼文曝光後立即引起熱議，《NOWnews今日新聞》記者也查到，不只是熱水器能賣錢，其他家電也有不錯價格，其中冷氣最高更能賣到1500元。 

我是廣告 請繼續往下閱讀
該名網友昨（30）日在PTT貼文，他以「震驚！你知道壞熱水器回收價竟然這麼高嗎？」為題，表示家裡近期剛買新的熱水器，技師安裝完之後，就準備將舊的熱水器帶走，這時原PO好奇問「回收有錢嗎？」對方否認並透露幫忙回收只是為了方便客戶，沒想到原PO隔天拿到回收廠，竟拿了400元回來，忍不住爽喊：「你各位換完熱水器後，不要傻傻的把壞的給廠商回收啊。自己載去賣，就能多吃10塊雞排！」  

貼文曝光後，網友紛紛留言，「原來這麼值錢！感謝分享」、「被幹走了，後來才發現可以回收」。也有內行人指出，「冷氣的冷媒銅管是紅銅，可以賣不少錢」、「裡面有銅熱水管，有電線，都是值錢的好東西」、「朋友做這個，哭說業外收入秘密被你發現了」。 

▲原PO將舊的熱水器載去回收廠，換了400元回來，但其實不只是熱水器，許多家電都能回收換錢。（示意圖，非當事人／取自unsplash）
▲原PO將舊的熱水器載去回收廠，換了400元回來，但其實不只是熱水器，許多家電都能回收換錢，一台微波爐回收價就有20至50元。（示意圖，非當事人／取自unsplash）
《NOWnews今日新聞》記者實際查詢，其實不只是熱水器，許多家電都能回收換錢。根據回收業者最新報價顯示，一台正常大小的瓦斯熱水器回收價格為400元，小台瓦斯熱水器則能賣到250元，電熱水器回收價格為100至300元。 

另外，家電中可以賣最高價錢的就是冷氣，一台回收價格約為500至1500元；瓦斯爐回收價為50至100元；微波爐回收價為20至50元；LCD液晶電視（較厚的）22至60吋一台50元、22至55吋一台100元、60至65吋一台200元。 

▲家電中可以賣最高價錢的就是冷氣，一台回收價格約為500至1500元。（示意圖／翻攝photoAC）
▲家電中可以賣最高價錢的就是冷氣，一台回收價格約為500至1500元。（示意圖／翻攝photoAC）
而過去環境部就曾分享，針對廢家電四機，有三種回收方式，第一種是購買電視機、電冰箱、洗衣機及冷暖氣機時等新四機時，可以將廢四機交由販賣業者免費逆向回收，不造成環境汙染。 

不過若未購買新四機時，環境部表示，可撥打環境部資源回收專線「0800-085717」（諧音：您幫我，清一清），或上資源回收網詢問，或查詢回收機構聯絡資訊。另也可與當地清潔隊聯繫約定時間、地點，並將廢家電於約定時間自行搬至約定地點放妥，不過要注意不要妨礙交通安全，及避免污染環境。   

環境部說明，廢家電經妥善回收處理，除了可以減少碳排放及資源的消耗，其再生料還能創造出龐大的市場經濟價值。經統計110年1月至11月，全國廢家電如廢電視機、電冰箱、洗衣機、冷暖氣機及電風扇等，回收量達334萬餘台，約14萬公噸，回收可再利用物質例如銅、鐵、鋁、玻璃、塑膠等約10萬公噸，產值超過新台幣19億元。 

比冷氣驚人！「1家電」待機竟是隱藏耗電巨獸　遠超洗衣機10多倍

不是洗碗機！「廚房家電霸主」換人當　眾全激推它：沒再看過蟑螂

家裡藏耗電巨獸！4家電不拔插頭「一年多噴5千」　專家現身曝解法

列出最無用小家電！他點名1機「廢物之王」　這類全場買完超後悔

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞