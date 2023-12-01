快送回收！廢棄家電「賺翻價目表」曝光　值錢之王是這台

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貼文曝光後，網友紛紛留言，「原來這麼值錢！感謝分享」、「被幹走了，後來才發現可以回收」。也有內行人指出，「冷氣的冷媒銅管是紅銅，可以賣不少錢」、「裡面有銅熱水管，有電線，都是值錢的好東西」、「朋友做這個，哭說業外收入秘密被你發現了」。
《NOWnews今日新聞》記者實際查詢，其實不只是熱水器，許多家電都能回收換錢。根據回收業者最新報價顯示，一台正常大小的瓦斯熱水器回收價格為400元，小台瓦斯熱水器則能賣到250元，電熱水器回收價格為100至300元。
另外，家電中可以賣最高價錢的就是冷氣，一台回收價格約為500至1500元；瓦斯爐回收價為50至100元；微波爐回收價為20至50元；LCD液晶電視（較厚的）22至60吋一台50元、22至55吋一台100元、60至65吋一台200元。
而過去環境部就曾分享，針對廢家電四機，有三種回收方式，第一種是購買電視機、電冰箱、洗衣機及冷暖氣機時等新四機時，可以將廢四機交由販賣業者免費逆向回收，不造成環境汙染。
不過若未購買新四機時，環境部表示，可撥打環境部資源回收專線「0800-085717」（諧音：您幫我，清一清），或上資源回收網詢問，或查詢回收機構聯絡資訊。另也可與當地清潔隊聯繫約定時間、地點，並將廢家電於約定時間自行搬至約定地點放妥，不過要注意不要妨礙交通安全，及避免污染環境。
環境部說明，廢家電經妥善回收處理，除了可以減少碳排放及資源的消耗，其再生料還能創造出龐大的市場經濟價值。經統計110年1月至11月，全國廢家電如廢電視機、電冰箱、洗衣機、冷暖氣機及電風扇等，回收量達334萬餘台，約14萬公噸，回收可再利用物質例如銅、鐵、鋁、玻璃、塑膠等約10萬公噸，產值超過新台幣19億元。