無薪假仍破萬人！一家金屬製品廠實施80多人　竹科66人被迫放假

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李怡萱說，最近幾期人數微幅減少，每個產業都有增有減，數據沒有太大變化，與今年6、7月份高峰相比，算是「相對穩定」，本期製造業中的金屬機電工業有2家金屬製品製造廠商有較大變化，一家受到訂單影響，首次實施87人，一家調整員工職務，上次通報220多人實施，本期減少70多人；資訊電子工業有2家廠商新增實施14人，還有一家光學產品製造廠因為實施時間到期，減少約40多人，但訂單還不穩，下一期可能又會增加。
李怡萱認為，一增一減後，讓這期數據變動不大，面對整體景氣，無薪假實施狀況，採樂觀面對、持續觀察。
另外，新竹科學園區日前被爆出，今年9月以來已有40多家公司通報裁員，累計共165人，10月更有48家公司「申報裁員」，共計496人被炒魷魚，其中有一家硬碟零件生產公司關廠。
除了裁員公司家數與人數上升之外，竹科日前表示，目前包括光電、生技與半導體業共有3家實施無薪假合計65人，大約放到年底到明年初，1個月實施無薪假4天到5.5天不等。而從本期勞動部公布數據看來，產業園區管理局有5家、219人實施無薪假，新竹科學園區有3家、66人實施無薪假，中部科學園區有1家60人實施無薪假。