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無薪假仍破萬人！一家金屬製品廠實施80多人　竹科66人被迫放假

▲勞動部今（1）日公布最新無薪假人數，實施人數10,348人，較上期減少36人，金屬機電產業新增一家實施87人。（圖／翻攝自Pixabay）
▲勞動部今（1）日公布最新無薪假人數，實施人數10,348人，較上期減少36人，金屬機電產業新增一家實施87人。（圖／翻攝自Pixabay）

記者李琦瑋／台北報導

勞動部今（1）日公布最新無薪假人數，實施家數411家，實施人數10,348人，較上期增6家、減少36人，多數事業單位之實施人數在50人以下，實施期間多數為3個月（含）以下。勞動部勞動條件司專門委員李怡萱接受《NOWnews今日新聞》採訪時指出，最近幾期無薪假人數持續減少，與今年中相比，算是「相對穩定」，本期數據上沒有太大變化，金屬機電產業有一家金屬製品工廠首次實施87人，一家減少實施70多人。

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勞動部今天公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計411家，實施人數10,348人，其中製造業實施人數高達9,272人、占了9成，又以金屬機電工業實施人數最多，5,860人。

李怡萱說，最近幾期人數微幅減少，每個產業都有增有減，數據沒有太大變化，與今年6、7月份高峰相比，算是「相對穩定」，本期製造業中的金屬機電工業有2家金屬製品製造廠商有較大變化，一家受到訂單影響，首次實施87人，一家調整員工職務，上次通報220多人實施，本期減少70多人；資訊電子工業有2家廠商新增實施14人，還有一家光學產品製造廠因為實施時間到期，減少約40多人，但訂單還不穩，下一期可能又會增加。

李怡萱認為，一增一減後，讓這期數據變動不大，面對整體景氣，無薪假實施狀況，採樂觀面對、持續觀察。

另外，新竹科學園區日前被爆出，今年9月以來已有40多家公司通報裁員，累計共165人，10月更有48家公司「申報裁員」，共計496人被炒魷魚，其中有一家硬碟零件生產公司關廠。

除了裁員公司家數與人數上升之外，竹科日前表示，目前包括光電、生技與半導體業共有3家實施無薪假合計65人，大約放到年底到明年初，1個月實施無薪假4天到5.5天不等。而從本期勞動部公布數據看來，產業園區管理局有5家、219人實施無薪假，新竹科學園區有3家、66人實施無薪假，中部科學園區有1家60人實施無薪假。

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