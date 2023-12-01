「小虎隊」陳志朋逃漏稅遭討4400萬繼續犯 再被爆罵員工還欠薪
陳志朋曾是「小虎隊」的一員，演藝事業重心主要放在中國，曾傳出在2019年到2021年期間逃稅，需要補繳款人民幣1000多萬元（約台幣4400萬元），結果罰不怕，今年又逃了。微博今（1）日傳出一張照片，顯示陳志朋（本名陳宏翔）因逃漏稅被稽查的通知書，且還被員工爆料滿嘴髒話、欠賠償金（資遣費），形象大傷。
記者蔡依庭／綜合報導
根據中國《鳳凰網財經》報導，陳志朋因逃漏稅補繳人民幣1000多萬元（約台幣4400萬元），沒想到今年又被檢舉，因此遭稅務機關稽查。事情還沒完，又有自稱是他前員工的人爆料，陳志朋不簽勞動合約、違規解散公司且拖欠資遣費，平常工作時更會辱罵員工，滿嘴都是髒話。
自稱是員工的爆料對話截圖中，陳志朋以英文名字Julian發言「曹尼瑪」、「沒一個好東西」、「ＯＯＯ還在幫我搬家，他急什麼，操ＸＸ逼」；他也很擺架子，要求員工每天到門口迎接他。不只如此，曾與他和合作過的公司也有出狀況，透露他都是收錢最快，但直播不認真、欠錢也不還。
其實陳志朋過去就曾有欠錢的新聞，被前經紀人威廉控訴拖欠佣金，當時陳志朋回應與對方的經紀事宜為「口頭約定」，他以每月支付固定報酬，雙方合作並無傭金約定，也無固定合作其期限，澄清「已無合作」，否認欠佣。
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