名家論壇》鄭仲嵐／內閣支持度探「危險水域」　岸田文雄奮力求生

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從民調詳細內容來看，最讓日本人對內閣感到不滿的，則是在政策面上的不滿，佔42%。包括這兩年來全世界物價飛漲、高油價與物價、以及先前國內的數位編號卡發卡作業所引發的資訊洩漏等，讓各世代的經濟壓力都變重。
雖然岸田內閣試圖打出補助政策力挽狂瀾，比如一個家庭的每位成員可以享有4萬日幣（約台幣）的減稅優惠、低所得家庭可以獲得7萬日幣的補助金等。但對於這些強心針，民調僅顯示28％是「給予正面評價」、另外則有68％「不給予正面評價」，依舊沒有辦法挽回民心。
其次讓日本社會感到不滿的，則是「自民黨中心的內閣成員」問題。主要在於先前岸田的三位內閣政務官成員，包括山田太郎因為跟女性發生不倫戀、前副大臣木原誠二等皆因醜聞陸續辭職或是遭到撤換，顯示岸田文雄用人唯親、或是識人不清、以及對內政生疏的一面。
外交成果無法反應現實
內政面或許不是岸田本人與其內閣之強項，轉到外交層面上，今年岸田內閣在廣島G7後，支持度曾經一度來到46%，逼近一半的數字，但是至此之後就未出現好轉。雖然隨後岸田文雄也造訪非洲與東南亞國家，APEC上也與美國總統拜登、中國國家主席習近平等相談甚歡，但是始終未能反映到其支持度上。
岸田內閣支持度的低落，在年輕世代尤為嚴重。《朝日新聞》的調查中，18−29歲世代從8月以後就低於兩成，到了30歲至39歲等需要養家的世代更滑到剩下13％，40歲至59歲世代支持率也不滿兩成，只能仰賴60多歲與70多歲的銀髮族世代等三成多至四成左右的支持度，勉強把支持率拉回來。
岸田內閣的外交也並非一帆風順，最重要的還是在跟中、俄兩國之間的處理。先前由於排放核處理水的緣故，讓中國祭出鐵腕封殺日本水產品、爾後中國又以間諜罪名陸續逮捕不少日本企業高層幹部。再來就是防衛層面上日方始終與中國空軍在宮古海峽等有所摩擦，這些始終讓日本社會無法安心。
再來就是俄羅斯，在烏俄戰爭日本決定給予烏克蘭經濟援助後，俄羅斯的態度也逐漸轉硬。先是在繼中國之後，隨後宣布禁止日本部分水產品，11月底也以「跟日方溝通不良」為由，直接退出2025年的大阪關西世博會，目前其他的外交協商也都停擺，對於岸田政權來說，與其他國家外交雖然順利，仍在中俄兩國上吃了悶虧。
自民黨「無大台」困境
岸田文雄的自民黨總裁任期將於2024年9月屆滿，屆時岸田文雄是否還想再度出馬角逐，抑或是被黨內「柔性逼退」，將被視為選戰焦點。然而，眼下的問題是，就算岸田的不出馬角逐連任，將總裁與首相大位交予下一個人選，那麼誰可以出來扛下大任？
除了現任的岸田文雄之外，目前表示有意出馬角逐總裁的，包括已故前首相安倍晉三的心腹，有「安倍妹妹」之稱的經濟安保大臣高市早苗、另外就是經濟產業大臣西村康稔、以及現任自民黨幹事長、前外務大臣茂木敏充。不過上述三人雖然歷練足夠，但是在黨內尚未凝聚人心以及支持人脈。
另外則是現任政調會長，與台灣關係密切的萩生田光一，但是他跟舊統一教會過去有其關聯，加上性格問題，可能無法得到黨內支持。現任數位大臣河野太郎雖然資歷豐厚，但是其「一匹狼」性格也難匯聚人氣。
已故前首相小淵惠三的女兒小淵優子，先前也被日媒拿出來討論。小淵優子家世淵博，加上女性溫柔形象，如果能被推舉為首任女總裁與女首相，勢必能替自民黨加分。不過小淵優子先前曾陷入政治獻金申報不實的醜聞，能否得到民心仍是未知數。
另一位最受到矚目的，則是前首相小泉純一郎的二公子小泉進次郎。小泉進次郎容貌帥氣，也是上升中的明日之星。但不少人指出小泉談吐比起父親相去甚遠，內容也流於空洞，加上他在國會與內閣歷練都還未足，被認為還需「再等15年」。
因此，從上述人選來看，雖然人選多，但是無法出現一位能統一黨內意見，重新提振士氣並贏回民心的領袖。如果喬不出人選，最後只能岸田文雄勉強成為大家的「公約數」連任、甚至前首相菅義偉可能要回鍋重戰，在危險水域浮游的岸田政權，只能在往後半年全力以內政贏回民心，或許方能求生。
●作者：鄭仲嵐／駐日本東京記者。1985年生。畢業於英國倫敦大學亞非學院，過去任職台灣的電視臺，現定期供稿給BBC中文、德國之聲中文與鳴人堂、關鍵評論網等台灣媒體。
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