今急凍15度！全家「畬室熱巧克力飲」79元開喝 加9元送聖誕杯塞
東北季風報到，北部、東北部下探15度低溫，適合來杯溫暖飲品暖暖胃，全家去年熱賣的「畬室醇香巧克力飲」回歸，即起除了優惠79元外，還可搭配加9元把聖誕杯塞帶回家，有薑餅人、雪人、老公公與麋鹿共4款。7-11則是開賣GODIVA熱巧克力飲，買就送同款造型磁鐵。
記者鍾怡婷/綜合報導
全家今年第三度與精品巧克力畬室聯手出擊，集結4大品牌Fami!ce全家霜淇淋、Let’s Café、甜點minimore與匠土司推出4款聯名美食，去年限量10萬杯的熱巧克力飲今年也回歸開賣，「畬室醇香巧克力飲」原價85元，即起至12/12日前會員價79元。
還可搭配杯塞9元加購活動，購買Let’s Café或私品茶全品項任一杯，即可加購9元獲得聖誕杯塞，共有薑餅人、雪人、老公公與麋鹿等4款不同樣式，左右端點含小型磁鐵，磁吸牽手設計溫馨可愛，數量有限，售完為止。
同時今年還有兩款「畬室」聯名巧克力甜品，包括「雙重巧克力餅乾三明治」夾心以OMAR威士忌和法芙娜巧克力製成生巧克力餡，是今年冬季迷人的獨創甜點；「法式海鹽焦糖巧克力夾心土司」內餡嚴選法國法芙娜可可粉，添加義大利榛果醬調製成榛果巧克力奶霜，濃郁美食秋冬必吃。
7-11則是開賣「GODIVA迦納熱巧克力」，每杯售價99元、限量50萬杯，凡購買一杯再贈GODIVA設計造型磁鐵，共有「GODIVA夫人款」與「迦納熱巧克力杯」兩款，同時憑專屬杯套優惠券至全台GODIVA門市再享滿300元折50元優惠。