與賴品妤組「戰貓連線」　蕭美琴曝最愛美食「吃火鍋會加芋頭」

我是廣告 請繼續往下閱讀
蕭美琴表示，汐止地區文化豐富而多元，來自世界各地的新住民來到台灣社會，成為台灣社會重要的一份子，也是對台灣有重大貢獻的社群，因此國家應給予新住民更多的照顧與支持。她說，賴品妤多年來在這領域做了許多努力，她並提及幾項過去協助推動的新住民政策，現在能夠延續及擴大，讓她備感欣慰。
蕭美琴補充，她對交通深有所感，今天她經過汐止車站及高架鐵路，讓她想起當年爭取花蓮的交通建設，尤其鐵路車票一票難求，汐止七堵路段是最大瓶頸，因此改善汐止交通，尤其是鐵路的運能，也能解決整個東部地區的運能。蕭美琴說，賴品妤過去這幾年為改善汐科站相關設施，使其更加便捷與安全，積極地在立法院中質詢，也爭取到許多經費改善。
蕭美琴表示，賴品妤在立法院的表現獲得許多評鑑團體的肯定，在國會問政及地方服務都表現優秀，看到她的專業與熱情，期待在立法院繼續看到賴品妤問政的身影，新生代國會議員希望能獲得鄉親的疼惜，一起努力。蕭美琴最後表示，請鄉親支持「美德配」，懇請所有朋友能夠支持賴清德與蕭美琴。
在致詞後，蕭美琴和與會貴賓一同品嚐小吃店的美食。蕭表示，她很喜歡吃台灣小吃，也相當想念台灣小吃，因為在美國時沒辦法吃到，同時一一細數美食清單，最喜歡的吃的是臭豆腐，很懷念花蓮玉里的臭豆腐；另外，她也喜歡吃肉圓，尤其喜歡吃蒸的，吃火鍋的話，會加芋頭。她也打趣表示，她其實很好養，而輕鬆的對話，讓現場氣氛十分溫馨融洽。
更多「2024大選」相關新聞。