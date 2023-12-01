約翰藍儂43年前遭狂粉槍殺！恐怖未公開畫面曝光　只有他聽見遺言

搖滾樂團披頭四（The Beatles）在60年代期間締造搖滾樂傳奇，1980年卻發生一場震驚全世界的遇刺案件，披頭四樂團主唱約翰藍儂（John Lennon）遭遇瘋狂樂迷馬克大衛查普曼（Mark David Chapman）槍殺身亡，令所有樂迷一夜心碎。 Apple TV+日前釋出《約翰藍儂謀殺案：審判疑雲》（John Lennon: Murder Without A Trial）最新預告，將以紀錄片影集形式，揭露這個歷史性悲劇的追查和判決。
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《約翰藍儂謀殺案：審判疑雲》（John Lennon: Murder Without A Trial）紀錄片影集，將深入探究這場1980年所發生的約翰藍儂謀殺案，曝光未曾公開過的犯罪現場照片，並獨家採訪目擊整場槍擊事件的計程車司機理查彼得森（Richard Peterson）、在現場聽見約翰藍儂的遺言，並於達科他公寓（The Dakota）擔任守衛的傑伊黑斯廷斯（Jay Hastings）、兇手馬克大衛查普曼的辯護律師、約翰藍儂與小野洋子的密友艾略特明茲（Elliot Mintz），以及首先對兇手馬克大衛查普曼進行評估的精神科醫生等人，將於紀錄片影集中分享關於這場謀殺案背後令人震驚的細節。
本紀錄片影集由英國電影學院獎（BAFTA） 和艾美獎（Emmy Award）獲獎團隊72 Films為 Apple TV+製作，由擅長紀錄片影集的兩位導演《生死之間》尼克霍爾特（Nick Holt）和羅伯科爾德斯特里姆（Rob Coldstream）共同執導，《911美國夢魘》大衛格洛弗（David Glover）、《罪與罰》馬克拉斐爾（Mark Raphael） 和羅伯科爾德斯特里姆共同擔任監製，並找來艾美獎得主《24 反恐任務》基佛蘇德蘭（ Kiefer Sutherland）擔任旁白，以全新角度探討樂壇偶像約翰藍儂的ㄧ生傳奇以及其謀殺案。《約翰藍儂謀殺案：審判疑雲》（John Lennon: Murder Without A Trial）將於 Apple TV+ 12 月 6 日全球上線。