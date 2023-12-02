最美「阿嬤」！越南白富美大曬整屋愛馬仕　出生於貧民窟

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後來她帶著弟弟和妹妹來到美國洛杉磯，面容姣好的她曾當過模特兒，不過她靠著機智過人的腦袋存錢並創業，最終成為一名知名的女企業家。34歲的她因緣際會下認識大她22歲的超級富豪Donald Morris，後者經常詢問Mimi是否願意嫁給他，然而她曾離婚過，對於婚姻充滿悲觀想法，因此總是拒絕他，兩人交往10年後Mimi才答應他，結婚至今已超過10年，兩人則在一起超過20年，Donald Morris在這20年中始終如一地寵愛她。
Donald Morris是 Morris Group International的執行長和創始人，該公司為機構、工業和商業市場生產工程產品。他曾就讀於美國名校南加州大學，估計身家達10億美元（約等同於新台幣300億元），這讓他的妻子成為《璀璨帝國》中最富有的成員之一。
Mimi Morris 目前有三個孩子，她的兩個成年子女Huy Tran和 Hannah Oquist來自前一段關係，而8歲的Skyler是她與Donald的兒子，生下兒子時她已高齡40多歲，仍冒著生命危險產下愛子。而她的女兒也已生下一名女兒Scarlett，這讓她獲封「最美阿嬤」。
2018年Mimi Morris和她的老公搬遷到位於加利福尼亞州Dana Point的一個封閉式社區，一棟價值880萬美元的豪宅中，她經常在這座豪宅曬出她做瑜伽的照片。另外，她也經常放出和老公的閃照，出演Netflix真人實境秀《璀璨帝國》時，她老公也經常在節目中斥巨資買禮物給她。
由於小時候曾經歷過各種貧困與磨難，Mimi Morris經常與CHOC兒童基金會等慈善機構合作，並大量捐款救助弱勢兒童，並常常分享自身經歷，希望告訴其他處於困境的孩童「永不放棄」，只要活著人生就還有希望。