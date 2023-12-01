台中公車營運困難連環爆！捷順繼四方之後欠薪缺人　統聯介入代駛

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交通局長葉昭甫說，兩家遇到經營困境的業者，同樣有部門在發展電動公車。經濟部持續推動2030年大客車全面電動化，但國內電動車製造業各自發展，各家條件技術不一樣，諸多配套措施例如產品規格化等問題尚未獲得解決，多數業者採觀望態度。目前會先解決運能的問題，減少市民權益受影響。
市議員張芬郁則擔心，四方和捷順兩家業者先後發不出薪水，公車族的權益雪上加霜，未來若有第三家業者步後塵，台中市民該怎麼辦？
葉昭甫說明，國內的客運業者版圖正在調整，逐漸走向集團化，台中近期會有北部的業者進駐，業者也會在不同公司之間進行資源調度，類似情況未來應可減少。
交通局補充說明。捷順交通近期駕駛員嚴重不足，且明顯暫難恢復原本營業規模，已介入協調統聯客運及台中客運，代駛每日車輛需求最大的199路「文修停車場-龍井竹坑口」路線，並配合學生通勤需求，班次恢復至平日24班（含8班次延駛）、假日12班。
至於四方公司，交通局已完成路權收回程序，將13條路線中的11條進行第一波釋出公告、評選接駛業者，後續分別由台中客運接駛243、245、248路；統聯客運接駛綠4、242、354路；中鹿客運接駛88、352（含延駛）、355路；全航客運接駛249（含延駛）、922路，自今（1）日起陸續正式接駛。
葉昭甫表示，交通局將全力追蹤各業者經營情形，讓業者在疫後產業復甦之際站穩腳步，但仍有部分業者無法維持正常駕駛員人力，交通局主動介入輔導，以儘量滿足市區公車的服務能量。