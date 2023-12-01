休旅車猛撞插入！緩撞車遭「騰空」鏟起　疑開輔助駕駛釀禍

台中公車營運困難連環爆！捷順繼四方之後欠薪缺人　統聯介入代駛

▲台中市公車業者捷順交通爆出欠薪，市府暫安排199路公車由統聯客運和台中客運代駛。（圖／台中市政府提供，2023.12.01）
▲台中市公車業者捷順交通爆出欠薪，市府暫安排199路公車由統聯客運和台中客運代駛。（圖／台中市政府提供，2023.12.01）

記者顏幸如／台中報導

台中市四方客運日前因經營不善爆發勞資糾紛，13條路線被收回，另家捷順交通也因遲發薪水導致司機離職，駕駛員嚴重不足。台中市政府協調統聯客運及台中客運今起代駛，但因各家人力皆吃緊，市區公車服務量能難以馬上恢復。

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台中市區公車由16家客運業者營運，繼四方客運傳出經營不善，捷順交通也傳出欠薪導致人力流失的消息。台中市議員張家銨今（1）日質詢時指出，兩家業者皆以電動公車聞名，全台中市電動公車408輛，兩家就佔128輛，如今四方的公車被銀行扣著、捷順又經營困難，未來台中市實際上路的電動公車，可能不到200輛。

交通局長葉昭甫說，兩家遇到經營困境的業者，同樣有部門在發展電動公車。經濟部持續推動2030年大客車全面電動化，但國內電動車製造業各自發展，各家條件技術不一樣，諸多配套措施例如產品規格化等問題尚未獲得解決，多數業者採觀望態度。目前會先解決運能的問題，減少市民權益受影響。

▲台中市交通局長葉昭甫表示，已收回四方公司的路權，由其他客運業者接駛。（圖／台中市政府提供，2023.12.01）
▲台中市交通局長葉昭甫表示，已收回四方公司的路權，由其他客運業者接駛。（圖／台中市政府提供，2023.12.01）
市議員張芬郁則擔心，四方和捷順兩家業者先後發不出薪水，公車族的權益雪上加霜，未來若有第三家業者步後塵，台中市民該怎麼辦？

葉昭甫說明，國內的客運業者版圖正在調整，逐漸走向集團化，台中近期會有北部的業者進駐，業者也會在不同公司之間進行資源調度，類似情況未來應可減少。

交通局補充說明。捷順交通近期駕駛員嚴重不足，且明顯暫難恢復原本營業規模，已介入協調統聯客運及台中客運，代駛每日車輛需求最大的199路「文修停車場-龍井竹坑口」路線，並配合學生通勤需求，班次恢復至平日24班（含8班次延駛）、假日12班。

至於四方公司，交通局已完成路權收回程序，將13條路線中的11條進行第一波釋出公告、評選接駛業者，後續分別由台中客運接駛243、245、248路；統聯客運接駛綠4、242、354路；中鹿客運接駛88、352（含延駛）、355路；全航客運接駛249（含延駛）、922路，自今（1）日起陸續正式接駛。

葉昭甫表示，交通局將全力追蹤各業者經營情形，讓業者在疫後產業復甦之際站穩腳步，但仍有部分業者無法維持正常駕駛員人力，交通局主動介入輔導，以儘量滿足市區公車的服務能量。

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