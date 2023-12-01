扛起娶回林志玲的壓力 AKIRA結婚4年仍喊：我很尊敬她
Akira和林志玲結婚4年，日前上Podcast《哇！有事嗎》，宣傳「放浪兄弟」（EXILE）成軍23年的北流專場演出，被問到娶到女神林志玲有沒有壓力？Akira說：「與其說有壓力，不如說我很尊敬她。我知道志玲受到多人的喜愛，不僅工作，各方面她都是我非常值得學習跟尊敬的人。」
記者羅凌筠／綜合報導
Akira表示這4年來，自己的耳朵已經比較習慣中文的發音，尤其每次回到台灣，家人朋友都講中文，慢慢地比較容易聽得懂。主持人好奇他和「志玲姊姊」平常用什麼語言溝通？Akira說：「她日文滿好的，我們從認識到現在，都是日文對話比較多；現在有了小孩，就是中、英、日文一起對話。」
聊到家務事，Akira說自己會做菜，中華料裡、日式料裡都拿手，因為林志玲喜歡吃拉麵，所以他會從燉雞高湯開始煮拉麵，「但是在家裡比較常做菜的其實是我太太，她也是什麼料理都會嘗試」。他透露，自己也經常跟著兒子和老婆學中文，說著說著便以中文說出「阿公、阿嬤、阿姨、姊姊、哥哥⋯⋯」等名詞。
放浪兄弟（EXILE）出道23年，在日本累積超過2000萬張專輯銷售量，曾多次在日本5大巨蛋舉行演唱會，歷年總觀眾人數逼近千萬，12月9日他們首次海外專場「放浪兄弟2023台北演唱會」，除了歷年經典歌曲，也為台灣觀眾準備了「Special」的內容，門票在KKTIX熱賣中。