王仁甫拒和56拍BL劇！放話孫協志結婚給大紅包　怨「已包過一次」

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這幾年看著台劇大爆發，王仁甫發現台灣劇本、題材越來越豐富，「我覺得可以開始去很多不同的揣摩，到現在這個年紀，人生歷練也比較夠去做演員這個功課」。
王仁甫之前在屏風表演班和已故劇場大師李國修學表演，李國修給了他不少建議，「他覺得最適合我的角色，就是一些犯罪的部分，殺手！」因為希望能讓大家看到有別以往都是快樂的王仁甫，能有大反差，「才能讓大家看到你真的在演戲。」最近他看《八尺門的辯護人》直讚新加坡籍的李銘順卻將原住民詮釋這麼好，也有感劇中演員都認識，但好像是全新的人，每個角色都塑造好自然。
王仁甫上回拍戲已是2007年和吳佩慈所演、周星馳監製的戲劇《食神》。如今要他在拍戲，他放話尺度上沒限制，「就是如果大家想看的話，我好像也都可以了，露屁股如果導演覺得OK，我也沒關係」！只是親密戲他仍會徵求老婆同意，以示尊重，但也笑說：「但是我不是一個很支持她的老公，如果她有一個這樣的（親密戲），我不行！」
王仁甫雖願意多方嘗試，時下流行的BL劇也不排斥，只說「有一點需要揣摩」，但有個絕對無法答應的事，就是和5566成員許孟哲和孫協志演BL，他一臉厭惡，直呼「大家都那麽多年的朋友，然間2個人要來演那個，我不能！我不行！真的太痛苦了！」被慫恿想像一下「摸孫協志屁股的畫面」王仁甫當場哀號，「不要給我畫面！」
近來孫協志和夏宇童頻放閃，也被傳好事近了正計畫辦婚禮，王仁甫被問此事，一臉尷尬，不敢多說，「可以問他啊，因為協志的事情，他都是自己…他比較不會去公開講」。身為20年好友，王仁甫放話「結婚我一定包超大包」，不過被問「88萬那種嗎？」他當場傻住，超直白說出心聲「我已經包過一次了！」求放過。
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