全球億萬富豪多7%！亞太占4成最多　台星印菲有錢人財富成長近1/3

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值得注意的是，擁有科技及醫療領域創新企業的億萬富豪在過去10年累積了最多財富，同時，工業企業的億萬富豪的財產亦有初步回升的跡象，成長了15%，在能源轉型及多個國家防務開支上升的情況下，這種趨勢可能延續。
不過，亞太區的億萬富豪數量仍然是世界最多的，白手興家比例也最高，亞太億萬富豪人數從922位增加到1019位， 總財富增長了8.1%，達到3.7兆美元，此增長亦反映在區內所有市場，包括東南亞、日本和印度，而新加坡億萬富豪的財富更增長了近1/3。同時，亞太區億萬富豪的財富分布也正在拓寬，富豪數量較少的市場，如印尼、菲律賓、新加坡及台灣等地的財富增加了近1/3。至於中國內地擁有520名億萬富豪，擁有僅次於美國的第2大億萬富豪群體，財富總額超過1.8萬億美元。
瑞銀也發現，亞太地區受訪的億萬富豪對本土存有偏愛，其中50%認為亞太地區未來12個月取得回報的機會最大；44%的億萬富豪計畫未來12個月增加對發達市場債券的投資，緊隨其後為現金（39%），在地緣政治緊張的擔憂下可能尋求避險投資（53%）；AI則是未來12個月為業務運營（57%）與投資組合（71%）提供最大商業機會的科技，但也有59%認為新科技擾動或破壞其現有經營業務模式是最大的風險。
此外，瑞銀也提到，隨著過去幾10年間創業活動快速增長，今報告也發現許多億萬富豪正在把財富傳遞給下一代。這也是此報告發布至第9份以來，首次出現億萬富豪下一代通過繼承累積的財富多於創業的情況。去年53位繼承者共計繼承了1508億美元，超過了84位白手興家的新晉億萬富豪共計1407億美元。隨著巨大的財富處於傳承中，每一代對遺產都有各自的觀點。
在繼承財富的億萬富豪當中，有68%的受訪者表示其目標是令父母創立的業務、品牌或資產繼續增長，有60%繼承者的信念是延續現有的家族遺產，希望子孫後代從他們的財富中受益，並計畫繼續遵循父母所設定的慈善目標（32%）。