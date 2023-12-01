最新民調侯康配緊追賴蕭配「只差1.1％」　柯盈配跌破2成

我是廣告 請繼續往下閱讀
民調結果顯示，賴蕭配支持度 37.4%，侯康配支持度 36.3%，柯盈配支持度 19.6%，前兩名的 賴蕭配與侯康配支持度差距 1.1%；相較前次調查(2023 年 11 月 24 日)，賴蕭配支持度由前次 34.8%提升 2.6 個百分點至本次 37.4%；侯康配支持度由前次 32.5%提 升 3.8 個百分點至本次 36.3%；柯盈配的支持度由前次 21.2%下滑 1.6 個百分比至本次 19.6%。
細看不同族群對於候選人的支持度變化，賴蕭配支持度在 30-39 歲 (+11.5%)、60 歲及以上(+8.4%)族群明顯增加;柯盈配支持度在 20-29 歲 (+6.7%)年輕族群中明顯增加;侯康配支持度在南部地區(+7.2%)、女性 (+8.2%)、40-49 歲(+17.3%)、政黨傾向為國民黨(+6.9%)、泛藍(+13.1%)、 不支持任何政黨(+8.7%)族群明顯增加。
值得注意的是，侯康配在中間選民(不支持任何政黨者)的支持度已拉近柯盈配在誤差範圍內、超越賴蕭配，形成三大陣營勢均力敵的態勢。
進一步詢問若最想投的候選人當選機會較小，是否改投給其他組候選人?調查顯示，賴蕭配支持者中，有 93.2%%表示不會改變；侯康配支持者中有 88.5% 不會改變；柯盈配支持者中則有 83.5%不會改變。顯示在現階段的選情中，「賴蕭配」在其支持者中擁有最高的忠誠度，而「柯盈配」則相對較低。
在正副總統搭配喜好評價方面，調查結果顯示，民眾對賴蕭配的喜好度為 40.0%、討厭度為 37.0%；對侯康配的喜好度為 32.2%、討厭度為 42.6%；對柯 盈配的喜好度為 21.1%、討厭度為 44.4%。三組中，以「賴蕭配」的喜好度最高， 「柯盈配」喜好度最低。
此外，超過半數、57.4%民眾認同 2024 總統大選結果將影響兩岸關係走 向和平或面臨戰爭；49.5%的民眾認為賴清德當選總統會使得兩岸關係更緊張。而在國際局勢紛亂，國際地緣政治緊張的情況下，有 53.9%民眾擔心台海兩岸發生戰爭。
此次民調回收有效樣本數1,351 份，在 95%的信心水準下，抽樣誤差為正負 2.67%。
更多「2024大選」相關新聞。