Agoda標錯台北君悅「1晚3千」不認帳 消保官：契約成立就該履約
網路訂房標錯價再起爭議！台北君悅飯店日前因為訂房網Agoda出現Bug，原價近8000元的房型，只要3000元就能入住，不少人第一時間下單，而事件發生當下，台北君悅酒店對外表示「若是經查後確認是酒店方的錯誤，願意承擔責任」，如今訂單遭Agoda取消惹爭議。《NOWnews》去電詢問台北市消保官，主任消保官楊麗萍表示，若消費者覺得權益受損，可向各縣市政府消保官提出申訴，而在台北目前根據統計已經接獲4件相關案件。
記者周淑萍/綜合報導
針對標錯價的事件，原本以為有訂到的消費者會「全數買單」，不料，有網友陸續發現這2天訂單被取消，或是需要加價才能入住，引發砲轟。台北君悅酒店緊急發出聲明表示：「該問題源於系統技術問題，導致在該第三方平台展示的台北君悅酒店部分房價出現偏差。正在與第三方平台Agoda以及相關政府部門協作溝通，共同尋找解決方案」。
該消費糾紛截至今（1）日根據台北市消保管統計，已經接獲4件消費爭議申訴，但兩家業者總部正研議中，目前尚未有更近一步的回應。臺北市主任消保官楊麗萍表示，契約成立了以後，業者就應該確實依約履行，不能事後片面變更契約內容。民眾可依訂單截圖或交易成立付款記錄等，主張業者應履行契約，若消費權益受損，可向各縣市政府消保官提出消費爭議申訴來保障自我的權益。