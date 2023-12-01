投資台灣3大方案吸金超過2.1兆　預估創逾14萬就業機會

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新廠將使用天然氣鍋爐供應熱能，設置廢水與餘熱回收系統，並利用黑水虻處理食品廢棄物；期望降低資源耗用，逐步成為綠色生產企業。
深耕印刷產業將近40年的飛鴻文化，為了進一步整合生產作業，將新聘25名本國員工，投資3.5億於臺南市歸仁區興建新廠，採用節能設備並引進智慧化管理系統，解決傳統印刷廠倚賴人工排程與品檢耗時的問題。除了升級軟硬體設備之外，飛鴻文化將與崑山科技大學成立產學合作專班，共同培育印刷專業人才，未來將以歐美國家為主要外銷市場，積極拓展電商通路，讓傳統印刷產業走向國際。
由全球遊艇業排名前20大的嘉信遊艇所成立的嘉泰遊艇，看好海洋遊憩與船艇維修的商機，嘉泰遊艇決定招募60名本國員工，投資8.8億元於高雄興達港興建新廠，導入智慧化設備與物聯網系統，提升生產效率與人員安全性。新廠將朝向綠建築規劃，使用環保建材與建置太陽能設施，落實節能減碳。此次投資期望吸引國內外遊艇、船舶聚集於興達港，提供維修保養、停泊與觀光遊憩等功能，有助於將興達港打造為亞太地區最完整的遊艇產業園區。
廢木材再利用廠商恆源綠能規劃於南投竹山廠區旁投資逾2億元擴建廠房，增設智慧化產線，使用負壓集塵設備與紅外線溫度自動監控系統，提升生產作業安全性。本次投資將新增3名本國就業機會，期望成為全回收、零廢棄的綠色清潔企業，達到循環經濟效益。
此外，由於各國疫後解封，跨境旅遊風潮興起，某飯店業者瞄準來台旅行與商務出差的外國旅客，規劃投資數億元於台北市興建綠建築旅館，並將智能科技運用於飯店設施與服務，期望提供顧客最佳的住房體驗，本案投資完成後，預期可新增50名本國就業機會。