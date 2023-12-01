特企／大潤發邀請專業調酒師創作　介紹試飲濟州島漢拏山燒酒

濟州島漢拏山燒酒之所以廣受消費者及媒體的喜愛，主要來自於製作過程中，利用了濟州火山岩盤水以及濟州國產大米作為主要原料。濟州國產大米生長於氣候溫暖宜人，土壤優質的環境，以此製成的「濟州產大米蒸餾原液」自然口感與風味都更加溫和細膩。而濟州火山岩盤水取自漢拏山高地的地下深水區，富含豐富的天然礦物質如釩、二氧化硅等，經過數十層玄武岩層的過濾，將雜質去除，留下水中最為純淨的口感；再搭配濟州華箬竹炭以「烹飪木炭精緻法」進一步將雜質吸附、除臭、淨化，通過天然礦物質的洗脫，才能製作出口感細緻，還能減少宿醉的濟州島漢拏山燒酒。如此繁複的工法以及優質的原料，濟州島漢拏山燒酒帶來兩種不同酒精度數的系列商品，分別是風味更為深沉的漢拏山21%，以及添加了華箬竹葉茶浸出液的漢拏山16%，兩款燒酒都是口感柔和，尾韻乾淨的優秀之作，除此之外，還有在台灣首次登場的濟州島限定，漢拏山水果燒酒，一共有鳳梨、西瓜、水蜜桃、柑橘及荔枝五種口味。讓大家能夠盡情享受來自濟州島的山水之味。
漢拏山燒酒目前已傳承七十餘年，歷經四代，其製造商「(株)漢拏山」已是濟州最具代表性的企業之一，自2004年起開始向日本出口後，至今已出口至美國、中國、日本、加拿大、澳大利亞、越南等全世界16個國家，且每年皆保持兩位數以上的成長。由此可見漢拏山燒酒已是一款廣受全世界歡迎的燒酒。
除了濟州島漢拏山燒酒之外，現場將與大家見面的還有知名韓國燒酒老品牌「清新明天」，以及韓國在地人最為喜愛，已成為韓國飲食文化中重要一環的瑪格里米酒。清新明天燒酒這次在台灣推出的不但有風味甘醇的原味燒酒，還有一系列韓國時下最受歡迎的水果口味燒酒，讓消費者能夠體驗到更多不同的風味組合，從而提高對於燒酒的熱愛。而瑪格里米酒由於風味較為柔和，無論口感與顏色都與乳酸飲料類似，一直以來深受廣大韓國民眾所喜愛，也是韓國的傳統酒類之一，在韓國，下雨天時以瑪格里米酒佐以煎餅一起享用，也是一種獨特而有趣的飲食文化！
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