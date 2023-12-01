▲2023醫療科技展　中正脊椎骨科跌倒偵測系統　守護病人安全

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本次特展從預防到保養 更邁向國際醫療中正脊椎骨科院長吳明峯表示，本次醫療展特色在於微創關節重建中心，提供小切口微創手術，使用精準智能機器手臂及客製化人工關節假體；頸椎、脊椎中心，運用術中神經監控提升安全，再生醫學中心，從預防保健到術後保養全面性提升健康。另外國際醫療中心，協助海外患者抵台就醫，提供專業高品質醫療。
跌倒偵測系統 照護中老年病患跌倒中正脊椎骨科今年更展示跌倒偵測系統，吳明峯表示，醫院收治很多中老年患者，為避免病患跌倒，各病房陸續安裝跌倒偵測系統，透過連續生理量測、無鏡頭非穿戴式跌倒偵測，提供遠端零時差的醫療照護。
這項跌倒偵測系統是採用毫米波雷達與AI深度學習引擎，當偵測到病人跌倒、離床或空間停留逾時，能透過通訊軟體、護士鈴、走道顯示器等多元呼叫機制通報醫護人員前來協助，同時也安裝在浴室，因為不使用鏡頭拍攝，沒有侵犯隱私疑慮。
紅繩懸吊系統 訓練肌力增強關節活動另外復健中心提供來自挪威的紅繩懸吊系統(Redcord)，透過多點懸吊方式，加強身體肌肉群控制訓練，調整錯誤的身體使用習慣，不論手術後復健、日常運動訓練都可藉由Redcord在輕鬆、無痛的情況下達到訓練目的，亦可改善疼痛與增加關節的活動度。
現場有「除痛機器人」、「磁場治療儀」供民眾實際體驗，其中新引進的除痛機器人，為安全無侵入性，且無痛的治療儀器，經美國FDA證實可在短時間內獲得長效的止痛、消炎，同時也能促進組織修復的功能。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60112
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