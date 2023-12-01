▲中國爆多重呼吸道疾病疫情！　台灣是否已受影響？年底將近會進一步防疫？

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疾管署分析中國疫情資料 呼吸道疾病流行提前上升疾管署於11月28日例行記者會中分析中國疫情概況。疫情中心李佳琳副主任表示，以WHO資料來看，中國在大約5月的時候就有多重呼吸道疾病上升的情況，整體流行看起來是有提前的情形。
不過，以目前WHO資料來看，中國公布的病原體包含鼻病毒、黴漿菌肺炎、呼吸道融合病毒、腺病毒、流感、COVID-19、間質性肺炎病毒等。李佳琳副主任提到，這些都是已知的病原體，從資料上來看中國目前並沒有檢出新型的病原體。
李佳琳副主任表示，要特別注意的是像中國北方流感疫情，有突然上升的情形，感染型別以A型流感為主，而在兒童的部分，最主要是黴漿菌肺炎，所以一直有看到兒童肺炎增多的情形。
台灣是否已受影響？ 未來防疫措施如何調整？至於台灣的呼吸道疾病疫情如何？中國疫情是否已造成影響呢？羅一鈞表示，過去4週分離出來的呼吸道病毒，第1名是流感，第2名是腺病毒，第3名是副流感病毒，以類流感監測趨勢圖中可以看到，疫情在9月底達到最高峰後，過去7週國內整體疫情是呈下降趨勢，並沒有如對岸一樣大舉攀升。
關於民眾一直相當擔心的黴漿菌肺炎，羅一鈞提到，黴漿菌症狀通常沒有流感嚴重，大多會往診所就醫，根據林口長庚醫院的資料顯示，黴漿菌的比例都是小於1%，這反映出黴漿菌患者到醫院就醫，特別是需住院的比例低，不過也不是說社區中並沒有黴漿菌，但整體來說並沒有大流行。
雖然，國內呼吸道疫情處於下降趨勢，但年底將近，春節前是否會有進一步的防疫、管制措施？羅一鈞表示，疾管署會持續監控國際疫情，特別是中國疫情後續發展，現在距離春節還有2個月時間，必要時當然可以調整管制措施，但後續會再視疫情滾動調整，還沒有規劃春節一定要做什麼樣的管制措施。
羅一鈞強調，以目前中國公布給WHO的資料來看，中國疫情是以已知的病原、多重的病原、多年齡層流行為主，除了就診人數多導致醫療量能緊縮外，沒有發現其他異常訊號，所以目前還是會先就以下3措施防範，：
- 機場、港口加強戒備
- 呼籲前往中國的民眾做好個人防護措施、接種疫苗
- 在這段期間，建議老人、幼兒非必要應避免前往中國，以免在當地面臨難以就醫、就醫延誤等情形
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60066
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