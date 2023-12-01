國片票房衝破11億、超車疫前　文化幣再加碼「消費350加贈100」

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在國片整體票房部分，疫後首年國片票房已突破11億元，不僅高於去年的6.04億元，甚至也勝於108年疫情前的7.02億元。文化部長史哲表示，國片票房的大幅成長，除了感謝國人對於國片的喜愛及支持，更要感謝所有幕前幕後的電影人，始終沒有放棄的一起走過疫情時各種限制及困難，在金馬60的這一年，持續讓國人及世界看見國片的精彩。
史哲說，一個人看電影可以很專心，完全融入劇情的感覺也很深刻，但是與朋友一起進戲院，那種眾人並坐、一同屏氣凝神感受聲光效果氛圍，以及隨著電影情節起伏、同時流淚或大笑的情感共享時刻，更是成長的美好記憶與文化養分，推薦青年朋友拿著專屬文化幣一起看國片、賺回饋。
文化部指出，目前熱映中的國片，包括侯孝賢監製集合林依晨等重磅卡司的感人作品《車頂上的玄天上帝》、探討青春成長議題的《少男少女》、由林正盛執導記錄臺灣音樂大師陳明章生命故事的紀錄片《撼山河 撼向世界》、人氣演員劉冠廷主演且剛獲本屆金馬獎「最佳導演」等4項大獎的《老狐狸》，以及魏德聖執導、正能量滿滿的勵志片《BIG》。
文化部說，接下來即將上映的國片也是部部強檔，包括由陳意涵與剛獲本屆金馬獎「最佳女主角」也是史上最年輕影后林品彤主演，探討過動兒家庭的《小曉》、由李鴻其自編自導自演並風光拿下威尼斯影展「未來之獅獎」的《愛是一把槍》、紀錄中央山脈縱走的生態人文勵志片《赤心巔峰》等片。寒假期間也有探討青春成長議題的《壞男孩》、融合元宇宙與AR題材的《小子》、台灣少見的動作喜劇劫盜片《還錢》等，歡迎青年朋友繼續揪團看精彩國片。