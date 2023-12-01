葛斯齊揭金鐘主持人外遇保險女業務內幕曝光！驚吐「爆料者身分」
狗仔葛斯齊經常爆料，引起熱議。他日前上《小明星大跟班》透露，有位金鐘男主持人，因考保險員時認識保險女業務，結果2人竟發展出婚外情。但爆料給他的人竟不是該女業務，而是一名男子，葛斯齊表示，以往大多8成都是女性向他爆料，而且該男爆料者直接傳5張照片給他，還要求要幫女業務打馬賽克，並揚言﹕「要讓那一個金鐘男主持好看！」
記者黃盈容/綜合報導
葛斯齊表示，當時男爆料者直接傳給他5張照片，料直接到手，連跟拍都不用，對方只要求「麻煩登出來的時候，請幫女孩子打馬賽克！」對方用意是要「讓那一個金鐘男主持好看！」
葛斯齊爆料後，當晚立刻收到兩位陌生女子私訊，訓問「打馬賽克的是不是叫某某某？是不是做保險業務？」甚至附上女業務員的照片，葛斯齊一時語塞，以想保護消息來源為由，稱無法告知，但接著指出對方﹕「跟很多業務往來都有不乾淨的感情因素」。
葛斯齊也坦言，本來因對方太小咖沒這麼想爆料，還被男爆料者質疑「為什麼拖了3個月還不爆？」男爆料者才緊張說﹕「你再不爆的話，他們這個禮拜就要去台中刺青，要互相刺上愛的印記」。不過也因對方太清楚細節，讓葛斯齊納悶他與女業務關係，男爆料者只說「很要好的朋友」，葛斯齊覺得事有蹊蹺，果然，在他爆料後，就有人傳訊給他看拍到男爆料者接送女業務照片，葛斯齊才恍然大悟，男爆料者是女業務的男友，是為了想挽回戀情才出這一手，也讓主持人吳宗憲驚嘆﹕「所以很多爆料都有目的！」
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