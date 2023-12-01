亞幣回貶、台股小漲 新台幣重貶2.15角收31.475元
美元指數反彈回升至103之上，亞洲主要貨幣兌美元回貶，即便台股開低後收紅，外資買超力道減，加上時序進入月初，少了出口商實質拋匯力道之撐，新台幣兌美元今（1）日也開低走低，終場更重貶2.15角，收31.475元。不過，累計1周下來新台幣兌美元仍升值1.53角，升幅0.48%。
記者顏真真／台北報導
美元指數低點反彈，一度衝上103.59，之後拉回至103.4附近震盪，匯銀人士分析，主要是11月底美元調整性買盤所致，之前賣太多的又進場回補美元，加上美國聯準會（Fed）主席鮑爾也將發表談話，市場觀望氣氛仍濃，亞洲主要貨幣兌美元也反轉回貶。
以今日表現來看，日圓從147.59回貶至148.31兌1美元，目前在148.15震盪整理，韓元兌美元亦從1297.39回貶至1307.88價位，收在1305.80兌1美元，離岸人民幣也從7.1311回貶至7.15兌1美元附近。
新台幣兌美元今日也持續走貶，以31.32元、貶值6分開出，在台股開跌及亞幣兌美元回貶之下，新台幣兌美元也進一步貶破31.4元，即便最後台股收小紅漲4.5點，逢低承接美元買盤進場，新台幣兌美元終場收在當日最低點31.475元，重貶2.15角。不過，累計1周下來，新台幣仍升值1.53角，升幅0.48%，周線再度收紅。