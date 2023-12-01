印度通緝犯自稱大師！虛構不存在的國家騙倒巴拉圭高官簽備忘錄
巴拉圭政府農業部幕僚長查莫洛（Arnaldo Chamorro），因為被一名印度通緝犯愚弄，與虛構國家「凱拉薩合眾國（United States of Kailasa）」簽署合作備忘錄，慘遭免職。這位自稱「大師」的印度人及其追隨者似乎以欺騙政府官員為樂，之前還曾成功混進聯合國會議，巴拉圭其他地方官員，加拿大地方官員，美國紐華克（Newark）市府都有人上當。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《衛報》報導，「凱拉薩合眾國」有自己的官網和社群媒體帳號，上面煞有其事地介紹「凱拉薩合眾國」是古老印度教文明國家的復興，由「大師」帕拉馬希瓦姆（Nithyananda Paramashivam）領導，但其實世上根本沒有「凱拉薩合眾國」這國家，而帕拉馬希瓦姆則是印度的通緝犯，因多項罪名遭到指控，包括性侵。
查莫洛表示，自己與這群假官員會面，並簽署了合作備忘錄，因為對方聲稱願意幫助巴拉圭解決灌溉等各種問題。備忘錄中還提到巴拉圭支持「凱拉薩合眾國」作為主權國家加入聯合國等各種國際組織，雖然查莫洛坦承，自己從來不知道所謂的「凱拉薩合眾國」在哪。
查莫洛被愚弄讓他成為巴拉圭民眾的笑柄，並最終丟官解職。但查莫洛並非唯一的受害者，巴拉圭農業部長西門內斯（Carlos Gimenez）也曾與這群騙子見面，他們還曾在今年2月兩度成功混入日內瓦舉行的聯合國委員會會議，甚至還在會場上發言。
另外，巴拉圭的2座地方城鎮瑪麗安東尼（María Antonia）、卡拉派（Karpai）也都有與「凱拉薩合眾國」簽約，美國紐澤西州最大城市紐華克也曾與凱拉薩簽署姐妹城市協議，事後才知道受騙，紐華克市政府只能摸摸鼻子說整件事情讓人遺憾。