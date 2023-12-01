MLB／大谷翔平被小黑貓打斷採訪！14秒「有愛互動」融化92萬人
大聯盟（MLB）今（1）日公布年度最佳指定獎，再度由日籍二刀流好手大谷翔平拿下，他已經連續3年獲得此殊榮，成為繼波士頓紅襪名宿歐提茲（David Ortiz）後第2人。而大聯盟官方社群帳號釋出大谷翔平14秒採訪片段，大谷翔平在影片中和可愛黑色貓貓互動，影片曝光後吸引超過92萬人次觀看，大谷翔平面對動物溫柔的模樣再度引起外界熱議。
記者賴禹妡／綜合報導
大谷翔平日前奪下生涯第2座美聯MVP，大聯盟官方當時曾釋出得獎影片，他在確定獲獎後，開心地和愛犬擊掌，此舉動捕獲不少球迷芳心。根據日媒《THE ANSWER》報導，大谷的愛犬是科克爾犬，一種來自荷蘭的犬種，曾在17、18世紀很流行，但目前屬於稀有犬種，特別在北美地區和亞洲很少見，據資料每年僅出生約100隻，尤其在日本當地，繁殖該品種的飼育者也相當少。
今日大聯盟官方再度上傳大谷翔平和動物互動的有愛畫面。只見大谷翔平在接受採訪時，身後突然有一隻小黑貓從窗戶跳進來，並跑到他身邊「求關注」，大谷翔平隨即暫停訪問，笑著問小黑貓「怎麼了？」當工作人員把小黑貓抱起時，大谷翔平更溫柔地伸手撫摸。
影片曝光後，網友紛紛留言，「真正的動物愛好者」、「他不只喜歡狗，還是貓奴」、「大谷應該成為領養動物的代言人」。至於大谷翔平的未來動向，他即將在近期決定，目前傳出天使隊有機會外，多倫多藍鳥、波士頓紅襪也都很有機會，其中各有原因，大聯盟官網也點出「冬季會議」是最佳時間點。大聯盟官網記者Jon Heyman 也提出，「若大谷在冬季會議簽約，會令人很期待。」