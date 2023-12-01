高雄冬季國際旅展登場　最夯行程最殺優惠一次掌握

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蔡宗佑也提及，感謝高市府致力打造國際級的演唱會城市，今年吸引了多位國內外知名歌手來高雄開唱，包括上半年的新好男孩、五月天、張惠妹、BLACKPINK、Coldplay等，明年也將有OneRepublic、Ed Sheeran、Rod Stewart等大咖級藝人降臨高雄。這些演唱會活動不僅帶動高雄觀光經濟，也讓旅館住宿需求大增，旅展現場也配合祭出冬遊高雄相關優惠商品，讓旅客在高雄玩得開心、住得安心。
公會旅展執行長莊清發指出，冬季旅展吸引來自日本、大陸海旅會、菲律賓等國及當地公私部門來台設攤搶客。此外，各縣市觀光局、旅行社、星級飯店及各觀光產業也祭出優惠行程套裝活動，現場還設有伴手禮區，提供民眾採購好去處，另凡購票入場及消費滿額就有機會抽中價值萬元的GoPro12、國內外機票、29吋行李箱、星級飯店住宿券、餐券等好禮。
蔡宗佑進一步指出，隨著時序進入冬季，很多民眾鎖定寒假、跨年及春節來旅遊，又逢明年3月政府即將鬆綁組團赴大陸旅遊的新契機，這次旅展參展業者有配合推出大陸旅遊諸多優惠商品，4天展期中，其他場館有多場舞台促銷好康活動，也有許多最新最好玩的旅遊行程及破盤商品要分享給現場民眾，肯定會引起民眾青睞，搶購熱潮可期。