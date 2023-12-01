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國光體育獎狂發逾4.4億　滑輪溜冰李孟竹亞運拿1金1銀當獎金后

▲杭州亞運，台灣選手李孟竹成維獎金后。（圖／特派記者葉政勳攝）
▲杭州亞運，台灣選手李孟竹成維獎金后。（圖／特派記者葉政勳攝）

記者廖聿偉/綜合報導

教育部體育署今(1)日舉辦「112年國光體育獎章暨運動科學研究獎勵頒獎典禮」，公開表揚及頒發杭州亞洲運動會及成都世界大學運動會在內計41項綜合及單項國際運動賽事、657面國光體育獎章及績優運動科學研究21件，本年度總計發出國光體育獎助學金新臺幣4億4,670萬元及運動科學研究獎勵金新臺幣91萬元。

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滑輪溜冰選手李孟竹於杭州亞運競速溜冰女子3000公尺接力賽，及競速溜冰女子1000公尺爭先賽獲得金牌，並在2022世界競速溜冰錦標賽成年女子組1000公尺爭先賽及成年女子組3000公尺接力賽項目分別獲得1金1銀，共計獲頒獎金750萬元為個人累積獎金最高。

「第19屆杭州亞洲運動會」我國代表團獲得19金20銀28銅的佳績，總獎牌數67面，在全部45參賽國排名第6名，獲頒264面國光體育獎章；「第31屆成都世界大學運動會」我國代表團勇奪10金17銀19銅，為我國境外參賽最佳成績，獲頒87面國光體育獎章。今年計頒發國光體育獎章二等一級63面、二等二級106面、二等三級109面、三等一級90面、三等二級128面、三等三級161面。

▲行政院陳建仁院長(中)與滑輪溜冰選手合影（左起施沛妤、李孟竹、楊合貞、劉懿萱、黃玉霖、洪筱晴、劉巧兮、王宥鈞）。（圖／體育署提供）
▲行政院陳建仁院長(中)與滑輪溜冰選手合影（左起施沛妤、李孟竹、楊合貞、劉懿萱、黃玉霖、洪筱晴、劉巧兮、王宥鈞）。（圖／體育署提供）
體育經費上預算逐年倍增，挹注培訓參賽的各項資源，讓選手安心備戰，才有今日的競賽成果。近年來，選手於國際運動賽事表現優異，除教練及選手戮力投入提升競技實力外，運動科學後勤支援亦扮演重要角色，運動科學之研究發展與運用更是卓越運動表現背後的無名推手，教育部體育署也評選具實務貢獻及影響力的研究著作，頒發21件運動科學研究著作獎勵，包含優等4件、甲等4件及佳作13件，表彰教授、老師們的傑出貢獻。

面對明(113)年即將登場的「2024巴黎奧運」及各國際運動賽事，各選手、教練、運科後勤支援及相關行政團隊已積極備戰，教育部體育署將持續優化選訓賽輔獎等相關措施，協助選手朝更快、更高、更強、更團結的目標挺進，並順利奪冠摘金、實現自我、為國爭光。

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