國光體育獎狂發逾4.4億　滑輪溜冰李孟竹亞運拿1金1銀當獎金后

我是廣告 請繼續往下閱讀
「第19屆杭州亞洲運動會」我國代表團獲得19金20銀28銅的佳績，總獎牌數67面，在全部45參賽國排名第6名，獲頒264面國光體育獎章；「第31屆成都世界大學運動會」我國代表團勇奪10金17銀19銅，為我國境外參賽最佳成績，獲頒87面國光體育獎章。今年計頒發國光體育獎章二等一級63面、二等二級106面、二等三級109面、三等一級90面、三等二級128面、三等三級161面。
體育經費上預算逐年倍增，挹注培訓參賽的各項資源，讓選手安心備戰，才有今日的競賽成果。近年來，選手於國際運動賽事表現優異，除教練及選手戮力投入提升競技實力外，運動科學後勤支援亦扮演重要角色，運動科學之研究發展與運用更是卓越運動表現背後的無名推手，教育部體育署也評選具實務貢獻及影響力的研究著作，頒發21件運動科學研究著作獎勵，包含優等4件、甲等4件及佳作13件，表彰教授、老師們的傑出貢獻。
面對明(113)年即將登場的「2024巴黎奧運」及各國際運動賽事，各選手、教練、運科後勤支援及相關行政團隊已積極備戰，教育部體育署將持續優化選訓賽輔獎等相關措施，協助選手朝更快、更高、更強、更團結的目標挺進，並順利奪冠摘金、實現自我、為國爭光。