府城第一次！黃偉哲祝TNC CUP國際標準舞公開賽成功順利

我是廣告 請繼續往下閱讀
這場盛會即將在台南史上舉辦最盛大的國際標準舞公開賽。它不僅完美融合地方文化，更是國際交流的關鍵平臺。台南在台灣歷史文化中扮演著承先啟後的角色，在台灣文化發展中具有重要地位。
台南市長黃偉哲出席在開賽記者會上表示：長久以來在台南以及在台灣，運動人口對於國標運動越來越多。但類似TNC CUP這樣國際賽事仍嫌太少，很榮幸此次國標舞界的「華山論劍」能在台南市舉行，感謝各界的促成，祝福大會能成功順利！
近年來，國標舞備受矚目。在這個愈加重視國標舞的時代，台南市將迎來史上最盛大的國標舞國際賽事 - 「2023 TNC CUP 臺南國際標準舞公開賽」。
此2023年12月2日於大臺南會展中心舉行的賽事，得到台南市政府顧問施王明珠女士大力促成，由台南市體育總會運動舞蹈委員會及中華民國國際運動舞蹈愛舞協會共同主辦，並獲得台南市政府與市議會的全力支持。
此次賽事邀請了來自英國、義大利、俄羅斯、香港、日本、韓國、馬來西亞等國際級評審出席。參賽的選手不僅來自台灣，更吸引了各國超強選手前來角逐，像是俄羅斯的世界職業拉丁舞第二名 Kirill Belorukov & Kirill Belorukov 以及2023年10月在荷蘭公開賽奪得21歲以下拉丁舞世界冠軍的 Sharif Mirhanov & Anna Dolgopolova 等，賽事競爭激烈，表演更是精彩紛呈。
本賽事也是國內『WDC 中華臺北國家青年隊』積分賽之一，賽事積分將累積遴選出『WDC 中華臺北國家青年隊』選手，將成為台灣的代表。
賽事將全程以最高標準進行，現場將有台灣藝術家交響樂團、知名聲樂家以及Music Line 爵士樂團的交替表演，足以稱得上是國際賽事的頂級盛會。
施王明珠女士長期以來協助推廣台南市體育及愛心活動。此次更受邀在壓軸決賽時段，現場與其老師蘇清坤先生共同表演，為賽事增添風采，並致力於推廣國際標準舞的發展。
相信，這兩天的台南將充滿了『舞動城市』的熱烈氣息！這些優秀的選手，將為府城帶來青春的色彩與活力。