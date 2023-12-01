開基媽搭乘糖鐵尋蜜號五分車加持祈福

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海表聖會巡安賜福遶境活動於上午9點配天宮媽祖準時抵故宮南院南大門，由故宮院長蕭宗煌掌轎開基媽鑾轎、翁章梁扶二媽鑾轎，配天宮董事長蔡承宗扶三媽鑾轎走在隊伍最前方遶境故宮南院。並由蕭院長恭請開基媽、翁章梁與蔡承宗恭請千里眼及順風耳，搭糖鐵五分車遶境一同搭乘全台唯一糖鐵尋蜜號五分車，前往蒜頭糖廠，並由台糖董事長楊明州於車站接駕開基媽，共同寫下歷史的重要時刻。
朴子配天宮自清代即有天上聖母巡香安境活動以驅邪賜福，因朴子地處嘉義縣沿海政經、宗教中心，加上配天宮歷屆管理執事均深感聖母神恩，因此自民國64年起，每12年舉辦1次聖母巡香賜福安境活動；配天宮在100年遶境曾遶經縣府，當時媽祖未入府內受同仁上香祈福行三獻禮，本次為民國64年遶境活動48年以來，首次迎開基媽祖入府舉行迎駕儀式。
翁章梁表示，祈求媽祖巡安賜福縣府同仁與洽公民眾，保佑鄉親於龍年能萬事興隆；參拜儀式後縣府特別致贈配天宮「福祿壽三星拱照」交趾陶，象徵「祈福求壽，避災迎祥」的吉祥寓意，祝賀配天宮海表聖會媽祖遶境圓滿順利。
民政處長楊健人表示，此次縣府為辦理開基媽祖迎駕活動，特別使用環保鞭炮機迎接媽祖聖駕，除表達對媽祖的敬意，達到傳統慶典以鞭炮聲驅邪避凶的用意，也兼顧環保考量，減少燃放傳統炮竹所產生的空氣及環境污染問題，未來也會向縣內寺廟積極推廣，鼓勵廟方辦理廟會活動能善加利用。