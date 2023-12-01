「茶明載波」最夯鍋煮奶茶曾上架全家 炎亞綸手搖飲開649天倒光
炎亞綸（吳庚霖）創立的手搖飲品牌「茶明載波」，2020年2月在台中市開首家店後，同年10月又在台北市開大安分店，但在炎亞綸爆發偷拍等負面事件後，大安店先行關門，台中一號店昨（11月30）也宣布永久停業，營業649天全倒光。事實上，「茶明載波」曾爆粉絲排隊搶喝，最夯的「鍋煮奶茶」也曾以利樂包型態在全家上架，消費者反應不俗。
記者徐銘穗/綜合報導
「茶明載波」台中一號店開幕後，被網友列為台中勤美商圈景點之一，深綠色店招搭上奶茶色圓潤字體，美形外觀成打卡熱點，主打「全台最強鍋煮奶茶專賣店」，選用台灣精品茶、初鹿鮮乳熬煮鮮奶茶，強調較一般沖泡鮮奶茶更醇厚，每日限量100杯。
而茶明載波開店後不到半年，即和全家聯名推4款商品，包含鍋煮奶茶聖代、茶王鍋煮風味奶茶、絨韻風味鍋煮奶茶沖泡包、茶王鍋煮奶茶風味脆捲，從冰品、冰飲、熱飲、餅乾都有。
當中全家x茶明載波「絨韻鍋煮風味奶茶」，使用斯里蘭卡高海拔紅茶為基底，搭配上50%的乳含量。經常在Dcard分享食旅文章的「翹班旅行文化觀察誌」曾分享全家x茶明載波奶茶，直言「好像升級版的麥香奶茶，但甜度比較沒有這麼高」，也有人認為有伯爵茶的味道，「會怕不要喝」。
※【NOWnews 今日新聞
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