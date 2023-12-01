開羅宣言80周年 趙少康批賴清德解讀扭曲：台、澎主權屬中華民國
今（1）日是1943年開羅宣言發表80週年，中國國民黨召開「《開羅宣言》80周年紀念！戳破台獨『主權未定』謬論！」記者會，國民黨副總統候選人趙少康以影片形式現身說法，強調《開羅宣言》是台澎主權歸還給中華民國的象徵，並由之後的國際宣言與條約一一確認台灣與澎湖的主權屬於中華民國。如今民進黨與賴清德明明要選中華民國的公職，卻又扭曲開羅宣言、延伸出各種「台獨」主張，呼籲賴清德應將對台獨的態度說清楚講明白，不要再閃躲。
記者余祥／台北報導
趙少康透過影片致詞表示，今天紀念開羅宣言簽署80周年，重申不可被否定的歷史事實，即台灣與澎湖群島的主權，不是「未定」，而是明確屬於中華民國。開羅宣言是中華民國歷史上的重大時刻，正是躍上國際舞台的象徵，任何否定中華民國擁有台灣主權管轄、主張台獨的政治語言，都是對我們歷史和法理地位的無視。特別是民進黨和賴清德的台獨主張，不僅無視於歷史事實、扭曲解讀當時的國際環境，更是對於台灣人民的權益和未來造成嚴重威脅。
趙少康強調，台灣的未來和安全，唯有在中華民國的框架下才能得到保障。台獨帶來的只有兵凶戰危，台獨的目的是消滅中華民國，所以要全面否定台灣主權未定論。因此，在《開羅宣言》簽署八十周年之際，他再次重申，台灣及澎湖群島的主權，無庸置疑地屬於中華民國。只有中華民國，才能真正保護我們的主權和尊嚴，才能確保台灣的穩定和繁榮。