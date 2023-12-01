特企／蓓朵娜力挺國片《BIG》　憑票根兌換限量粉鑽瓶

台灣保養精品「蓓朵娜」的品牌代言人田中千繪在電影中和范逸臣飾演夫妻，在片中，田中千繪飾演一位堅韌的癌友母親，其精湛的演技將帶領觀眾深入角色的情感世界，為了力挺代言人及魏德聖導演，蓓朵娜也出資贊助電影拍攝。蓓朵娜創辦人PAUL老師提到「《BIG》這一部電影充滿了力量，不但治癒生活中的挫敗，更探索了生命價值與意義，蓓朵娜的品牌就是傳達美的力量，希望每個人在人生的舞台可以綻放美麗，電影中傳遞的思想跟蓓朵娜的品牌理念不謀而合。」
「蓓朵娜」在11月24日以包場方式邀請公司同仁及親朋好友前往影城觀賞電影《BIG》。電影現正於全台戲院熱映中，蓓朵娜也呼籲大家一定要進戲院一起支持這一部可以感動人心的電影，更不惜成本，祭出連續三天只要觀看電影後，憑全台戲院《BIG》電影票票根於蓓朵娜臉書粉絲團或LINE官網社群留言並私訊票根資訊，即就可於｢蓓朵娜」官方網站，免費兌換發光乳霜【粉鑽瓶】乙瓶（市價$1,880），每人限領一次，全台限量816瓶（需支付物流處理費$199），贈送總價值超過$150萬。
「粉鑽瓶」是蓓朵娜的超級明星商品，以90％頂級保濕修護霜為基底，加入10％能夠校正膚色的智慧光感微粉體，保養同時有發光妝感，有獨特的「智慧光感校色科技」運用智慧粉體反射光線的特性，打造無瑕美肌透亮感，而且完全不挑膚色。「親膚防水科技」完美貼合肌膚具防水功能，就算在看電影的時候，感動流淚，也不怕脫妝，走出電影院一樣可以保持完美優雅的妝容。
「粉鑽瓶」不僅榮獲年度美妝盛事粉美賞「年度最佳潤澤乳霜賞」及「年度最佳抗老乳霜賞」雙冠王，還有「SNQ國家品質標章認證」以及「國家品牌玉山獎」國家級的肯定，更是巴黎時裝周指定使用。
延續雙11的好評熱潮，於蓓朵娜官網最終檔《1212年終壓軸回饋慶》推出粉鑽瓶的限定優惠組，買2瓶粉鑽瓶50g再贈送2支粉鑽瓶8g及馬卡龍防曬乳50g，同時全館還推出滿$2,000折$200、滿$3000折$300......以此類推。明星商品任選三件只要$1212，結帳滿$5,000再送遠紅外線負離子吹風機（市價$990），可以把握機會，趁年底優惠囤貨，擦上發光乳霜粉鑽瓶，美美的進電影一起支持國片《BIG》！
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